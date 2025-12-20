北捷爆隨機砍人！中捷英雄「長髮哥」：悲傷到不行

去年5月台中捷運爆發隨機砍人案，跟洪姓嫌犯英勇搏鬥的長髮哥。（圖／東森新聞）





發生隨機砍人後對受過傷的人一輩子難忘！心中永遠的慟，去年5月台中捷運爆發隨機砍人案，跟洪姓嫌犯英勇搏鬥的「長髮哥」，在社群說，聽到消息的當下，努力的在健身房忍著沒哭出來，真的悲傷到不行，許多網友也紛紛安慰他。而中捷另一名遭到砍傷呂姓少年的爸爸也無奈，這樣的案件不要再上演。

員警穿梭在台中捷運站巡邏車站大廳與月台，還要清查廁所等死角，因為台北捷運發生恐怖攻擊案件，而台中捷運也曾發生隨機砍人案，其中英勇與洪姓凶嫌搏鬥的長髮哥也在自己的社群PO文。

中捷長髮哥許瑞顯：「對這件事就很難過而已。」

事件發生2小時之後，長髮哥首先發文說，為什麼越來越過分，真的是希望大家都平平安安，直到晚上10點，他又發文說，謝謝有關心他心理狀態的人，真的很努力的在健身房忍著沒哭出來，真的悲傷到不行，無力陳述早點練完，早點回家吃飯。貼文發出，不少網友也跑來安慰長髮哥，說希望你好好的避免創傷症候群，你阻止一次了，已經很棒了能力有限，不是你的錯，真的會PTSD每個人都要平平安安。

即使中捷案已經過了1年多，不只長髮哥心痛，呂姓少年的爸爸，看到隨機傷害再度上演，也是無法相信。中捷遭砍呂姓少年父親：「我們希望是最後一件啦，就法律這樣判沒辦法。」

回想起兒子，肩膀胸口等，共有三處撕裂傷，肋骨也被砍斷，做爸爸的真的好心痛。

中捷遭砍呂姓少年父親（113／05）：「那把刀砍到（小孩）每個父親身上，我想都是很痛的，那我希望這種痛到我這邊就截止了。」

說好希望這種痛能夠停止，但北捷卻又發生隨機攻擊事件，即使隨著時間流逝，身體的傷已經癒合，但心理的傷害卻無法平復更希望，這樣的事不要再發生在任何人身上。

