北捷狼父警性侵女兒348次！受審前驚傳陳屍家中 法院判決公訴不受理

記者林盈君／台北報導

台北捷運一名鄭姓員警，遭控涉嫌性侵女兒，從其未成年起伸出狼爪、直到成年，持續侵犯達348次，消息震驚社會，檢方偵結，依家暴防治法、妨害性自主等罪嫌起訴鄭男。未料，鄭男於今年1月間，被發現陳屍住處，由於被告已死亡，士林地院諭知不受理判決，判決公訴不受理。

鄭姓員警涉嫌性侵女兒，被發現陳屍住處，士林地院諭知不受理判決。（Pakutaso）

據了解，鄭男自女兒未成年起，就伸出狼爪侵犯，自2018年間持續到女兒滿18歲，鄭男多趁未值勤在家之際，利用自己身為家庭經濟支柱，女兒尚需依賴他等，對其實施性侵犯，次數達348次。消息曝光後，檢方依法對鄭男提起公訴，未料在法院審理期間，鄭男被發現陳屍住處，士林地院依《刑事訴訟法》判決本案公訴不受理。

