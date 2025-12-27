北捷獻花「打廣告」再傳案外案 財經網美長文質疑「抄襲」或「白手套」

財經網美「 Emmy 追劇時間」調查後發現，「UG」的母公司聯發國際曾在台灣發展手搖飲品牌「歇腳亭」，後續也前往中國、美國發展。然而，聯發國際卻突然重返競爭最激烈的台灣市場，且疑似與中國「霸王茶姬」有關，「 Emmy 追劇時間」質疑「UG」很可能是霸王茶姬的「抄襲者」或「白手套」。 圖：翻攝自Threads@ooooo1910

[Newtalk新聞] 台北市 19 日發生無差別襲擊事件， 27 歲的兇嫌張文在捷運台北車站投擲煙霧彈後持刀砍殺路人，造成總計 4 人死亡。事件發生後，許多民眾自發前往事件現場獻花悼念，但手搖飲店「UG」疑似藉著獻花的機會打廣告的行為引發了大規模的爭議。財經網美胡采蘋也針對「UG」展開調查，並透過臉書發布長文，質疑「UG」可能涉嫌抄襲或成為中國手搖飲品牌「霸王茶姬」的「白手套」。

胡采蘋在臉書粉專「 Emmy 追劇時間」表示，在「 UG 獻花打廣告」爭議延燒的同時， Threads 上突然開始出現大批新註冊帳號，試圖為「UG」洗白，甚至聲稱觀看了「 Emmy 追劇時間」與全聯有關的影片，認為只有全聯值得民眾抵制。由於工作團隊遭受牽連，「 Emmy 追劇時間」決定針對「UG」展開調查。

在進行一段時間的調查後，「 Emmy 追劇時間」發現「UG」的 IT 介面、美術風格與包裝設計都與中國「霸王茶姬」十分相似，甚至使用三根細吸管連在一起的相同設計，且也使用了在中國引發「科技與狠活」爭議的冰勃朗奶精。

在觀看公司財報、年報與資料後，「 Emmy 追劇時間」指出，「UG」就是前幾年在台灣發展的手搖飲店「歇腳亭」。「 Emmy 追劇時間」稱，受到快可立、橘子工坊等新品牌的競爭後，歇腳亭決定西進中國。然而，前往中國的歇腳亭並未獲得妥善的發展空間，在模仿品牌「仙蹤林」與後續競爭者「都可 CoCo」、「 50 嵐」的包圍下，逐步遭到淘汰與替代。

最終，歇腳亭也退出了中國市場，轉向前往美國。與競爭激烈的台灣、中國不同，美國十分缺乏手搖飲產業，歇腳亭母公司「聯發國際」甚至憑藉著在美國的成功，於 2018 、 2019 年賺回每股盈餘 10 元新台幣。然而，隨著越來越多中國手搖飲店跟進前往美國市場，美國手搖飲產業的競爭也逐漸激烈，聯發國際近年的獲利也逐漸衰退。

「 Emmy 追劇時間」強調，一個因台灣市場難做前往中國、中國市場難做又前進美國的企業，是不可能在美國市場競爭逐漸激烈的背景下，選擇再次回到全球手搖飲店最密集、競爭最激烈的台灣的。另外，「 Emmy 追劇時間」也發現，「UG」曾在台灣註冊霸王茶姬招牌飲品「伯牙絕弦」，並於今年 9 月撤銷紀錄。在「UG」撤銷註冊的同時，霸王茶姬的新加坡公司向台灣註冊了「伯牙絕弦」，「雙方就像說好了一樣」。

「 Emmy 追劇時間」質疑，「UG」很可能是一家抄襲霸王茶姬的品牌，也可能是霸王茶姬在台灣的「白手套」，「一向以逃跑面對市場的老公司聯發國際，怎麼會在美國競爭白熱化的背景下，頂著『台版霸王茶姬』的宣傳策略，重返全世界最競爭的台灣市場呢」。「 Emmy 追劇時間」也感嘆道，如果她沒有看到那條把他拖下水的洗白貼文，她可能根本就不會研究「UG」的背景，「果然冰山的一角，下面都藏著更大的冰山」。

