北捷現隨機攻擊網路散布恐嚇言論！刑事局籲：勿以身試法

台北捷運台北車站及中山站，19日發生隨機攻擊事件，包含嫌犯張文在內，共造成4死11傷的悲劇，震撼全台，有學者憂心，恐怕會引發一連串的犯罪模仿效應，果然事發後，高雄和台中皆傳出有網友在網路上發文，揚言高雄車站和台中新光三越是下個攻擊目標，警方不敢掉以輕心，展開追查，發現IP位置為越南和柬埔寨，對此刑事局今（20）日晚間也呼籲，民眾切勿散播網路恐嚇與無差別攻擊言論，勿以身試法。

自北捷發生隨機攻擊後，有網友在網路發佈恐嚇攻擊言論，刑事局呼籲勿以身試法。（圖／資料照片）

刑事局表示，近期網路社群平台及各式討論區，陸續出現疑似以恐嚇、鼓吹暴力或宣稱將針對公眾進行「無差別攻擊」等內容之貼文與留言，已造成民眾不安，影響社會安寧。刑事局嚴正呼籲，網路並非法外之地，任何於網路上發布之文字、圖片、影像、語音及訊息等內容，均可能留下數位軌跡與相關紀錄，切勿心存僥倖，以免觸法並須負起法律責任。

廣告 廣告

刑事警察局強調，對於任何涉及恐嚇社會大眾、散布暴力威脅、煽動或宣稱將對不特定人實施攻擊等言論，將立即啟動偵辦機制，積極追查發文者身分與來源，並依法究責，絕不寬貸、追究到底，刑事局也提醒，相關言論可能涉及​刑法第151條「恐嚇公共危安罪」，及社會秩序維護法第63條第1項第5款「散佈謠言，足以影響公共之安寧者」，一旦觸犯社維法，可處3日以下拘留或新臺幣3萬元以下罰鍰。

刑事局再次提醒民眾，勿以轉傳、附和或以玩笑心態發布相關內容；如發現疑似恐嚇或危害公共安全之貼文、訊息，請保留相關畫面、連結與時間等資訊，並儘速向警方報案。

延伸閱讀

轟！士林小吃店換瓦斯引發氣爆 4人燒燙傷送醫

北捷隨機攻擊引恐慌？網友揭高鐵座椅「隱藏功能」可救命

北捷隨機攻擊釀4死11傷！長髮哥發文「悲傷到不行」