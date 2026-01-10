北捷現「香水販賣機」試噴30元 民眾喊「有點貴」

先前北捷才出現「鑽戒販賣機」，現在連香水也能買！（圖／東森新聞）





先前北捷才出現「鑽戒販賣機」，現在連香水也能買！有業者推出精品香水的自動販賣機，噴一次要30元，換算下來大約比原價貴三倍。有民眾質疑，這些是否符合法規，會不會有盜版？業者強調商品都是正貨，但是否合法，目前尚未有回應。

哇櫥窗看過去Jo Malone Diptyque還有Aesop，各種熱門品項隨便你選，掃QRCODE付款再按下按鈕，付30塊錢，就會出現香水噴霧 ，味道超級濃。

民眾：「30塊的話，感覺一下就噴完了，臨時補香也不錯，但是就可能看到有興趣的香味的話，就可以試試看在身上的味道，出門約會來不及，稍微急救一下。」

但記者實際操作一遍，開局就不順，連續四次都卡關，民眾想再玩玩看，一樣失敗告終。

民眾：「好吧...我要去上班了，沒錯又付款失敗了。」

雖然最後有成功噴香香，但一次就要30元到40元，以jo malone的英國梨與小蒼蘭來說，30ml的官方價格2950元，若噴霧一次是0.1ml，換算下來噴霧的單價比原價還要貴三倍。

民眾：「30（元）的話還好，如果臨時到這附近要補香的話，是也算便宜吧。」

另外化妝品衛生管理條例也有明定，香水販售必須明確標示用途、成分、保存方法等等，點開螢幕確實都有這些資訊。

但業者針對這部分尚未有回應，強調商品絕對都是正貨、有保障，請消費者安心使用，目前還在試營運階段，因此機台可能有些狀況會加強檢修。

販賣機什麼都賣，什麼都不奇怪，捷運站就能買香水也掀起熱烈討論。

