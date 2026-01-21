北捷男乘客手持剪刀遭警帶走 將依法認定裁處
（中央社記者黃麗芸台北21日電）台北捷運南港展覽館站今天有名男乘客疑情緒不穩且手持文具用剪刀，經其他乘客反映後，捷運站長先將他帶下車並交由警方處理，因其未揮舞攻擊他人，將依大眾捷運法函請裁處。
台北市警察局南港分局下午5時20分獲報，捷運南港展覽館站有名男子手持文具用剪刀，經車廂內其他乘客反映，由站長先將他帶下車，再交警方處理。
經初步清查了解，這名男乘客疑因精神狀況不佳，而不自主拿出剪刀，並無揮舞和攻擊他人的意圖。
警方經請示士林地檢署檢察官認定尚未涉及刑法第151條恐嚇公眾危安罪，後續將依違反大眾捷運法第50條之1第1項第2款，函請台北捷運公司認定裁處。
南港分局呼籲，民眾搭乘大眾運輸工具，應確實遵守相關規定，避免觸法。（編輯：陳清芳）1150121
其他人也在看
女醫失蹤藏家變！淚喊：不想再當ATM 弟弟購屋她買單、上億保單掛外甥名
在台南市東區執業長達17年的「侯娟妃婦產科診所」於去年突然停業，引發地方病患關注，婦產科醫師侯娟妃更遭父母及丈夫向警方報案列為失蹤人口。經警方與檢調追查逾1年後，案件進入司法程序，這起失蹤案的真相也逐漸浮出檯面。中天新聞網 ・ 11 小時前 ・ 211
獨子弒親狂砍37刀！稱「給5千太少」 家屬怒斥：每月至少給4、5萬
即時中心／温芸萱報導新北市蘆洲日前發生震驚社會的雙屍命案，一對廖姓夫妻在家中遭人持開山刀狂砍37刀身亡。警方調查後鎖定36歲獨子涉有重嫌，嫌犯案發當天向父母要錢，雖拿到5千元仍不滿，與雙親爆發激烈爭執後行凶，犯後逃逸並藏身新莊運動公園過夜，昨晚落網。嫌犯供稱長期家庭不睦、遭嚴格管教，指母親每月僅給5千元零用錢太少，但死者家屬強烈駁斥，指死者老來得子、十分疼愛嫌犯，且每月至少給4至5萬生活費。民視 ・ 1 天前 ・ 186
蘆洲逆子狂砍父母37刀！移送地檢署家屬狂敲車窗怒嗆「畜生」
即時中心／潘柏廷、黃彥翔報導新北市蘆洲區一名37歲廖姓男子，疑似不滿每月零用錢太少，涉嫌本（1）月17日持刀在住宅狂砍父母37刀，導致2人倒臥血泊傷重不治；警方18日獲報後立即鎖定犯嫌，昨（19）日晚間在新莊將其上銬逮捕，並移送至蘆洲分局偵辦。歷經警方偵訊後，全案依殺害直系血親罪嫌移送至新北地檢署複訊。值得注意的是，當嫌犯搭車準備前往地檢署時，就有受害家屬狂敲打車窗罵對方「畜生」，相關畫面也隨之曝光。民視 ・ 1 天前 ・ 26
蘆洲逆子砍殺父母！親友捶車怒吼：畜生、垃圾 兇手摀臉不敢面對
新北蘆洲區17日發生駭人弒親血案，男子廖聰賢（36歲）不滿父母親每個月僅給他5000元零花錢，雙方發生爭執，廖男遂持開山刀砍殺雙親致死。廖男昨天在新莊落網，警方今天（20日）依殺害直系血親尊親屬罪移送辦，死者親友情緒激動，欲動手教訓坐在警車內的兇嫌，因車門緊閉無法如願，不斷向兇嫌怒吼「畜生、出來啦、垃圾！」，廖嫌躲在車內雙手摀臉，不敢面對親友。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11
中天記者馬德被收押！邱毅：「這人」最危險
[NOWnews今日新聞]中天新聞台綽號「馬德」的記者兼主播林宸佑，日前被高雄橋頭地院依涉犯國安法、貪污治罪條例等罪聲押禁見獲准。對此，前立委邱毅今（19）日表示，這並非單一事件，以司法手段政治追殺是...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 190
Foxtron第2款電動車定名Cavira？內外重新設計推估最快有望上半年
日前，《地球黃金線》才揭露鴻華先進已經向消防署提交Foxtron Cavera緊急救援手冊，預告以Model C為基礎，定位於Bria之上的中型休旅級距電動車有望在近期上市銷售。近日，鴻華先進再度更新先前所提交的緊急救援手冊，並將車名從Cavera更換為Cavira。地球黃金線 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
車商自砍50萬起！關稅還沒公布、台灣車價先撐不住了
德系品牌OPEL重返台灣滿三週年，台灣總代理歐吉汽車直接端出誠意十足的「三週年感恩祭」，即日起至2月13日止，多款進口休旅車一次下殺超過50萬元，入門門檻直接下修到90萬元有找，讓想入主歐系進口車的消費者，現在不用再咬牙硬撐預算。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 14
轎車"擋社區停車場前"半小時 警經過處理"沒開單"惹議
社會中心／李豫翰、蔡承翰 台北報導台北市大安區熱鬧的東區巷弄，在19號下午有一輛車大喇喇停在社區大樓的停車場前，至少半個小時，裡頭車出不來，狂按喇叭都沒辦法，就在這時，有員警騎車經過，趕快處理違停，但由於當時在處理其他案件，沒帶開單機，開不了單，被民眾PO網質疑。黑色轎車擋在社區車庫前，大家左等右等，急得像熱鍋上的螞蟻，往裡頭看，有輛白色轎車出不來，看到員警經過，趕快攔轎申冤。店家想到都很無奈，這起紅線當停車格的誇張事件，就在19號下午3點多，台北市大安區敦化南路一段190巷弄內，民眾拍下過程PO網，這輛黑車至少停了超過半小時，不僅阻礙交通，還影響社區出入，就有人質疑警方明明在場，為何不開單。轎車"擋社區停車場前"半小時 警經過處理"沒開單"惹議（圖／Threads）社區管理員幫忙緩頰，原來這名員警處理其他案件正好路過，趕快幫忙處理違停，先用警用查詢系統透過車牌查到車主電話，但對方沒接，加上身上沒帶開單器，只得請派出所同仁來協助開單，偏偏就在這時，車主出現了，頻頻跟大家道歉，開車離開。轎車"擋社區停車場前"半小時 警經過處理"沒開單"惹議（圖／民視新聞）紅線違停，警方可以開單舉發最高1200元罰鍰，但大多數情況，員警都會以勸導為主，除非車主遲遲沒現身、或態度不佳，才會開單處理，這回員警不是不開，而是處理其他案件，沒帶開單機，車主幸運躲過開罰命運，但下次還是乖乖找停車場，才不會造成大家麻煩。原文出處：轎車"擋社區停車場前"半小時 警經過處理"沒開單"惹議 更多民視新聞報導不配為人父母！台中媽囚21歲小女兒2年「電線纏繞餓死」 母、父一併起訴獨子弒親狂砍37刀！稱「給5千太少」 家屬怒斥：每月至少給4、5萬罷免亮票惹出大麻煩！北院判決出爐 趙少康驚喊：沒坐過牢去關算了民視影音 ・ 1 天前 ・ 7
誇張! 拖吊途中撕封條上車 男謊稱在車上睡覺罪加一等
中部中心／陳嫈其、邱俊超、羅宇翔 苗栗報導苗栗市發生一起想規避拖吊費的誇張行徑，有男子違規停車，遭到拖吊。竟然趁拖吊車停等紅燈時，自行撕毀封條、跳上被拖吊的車，還謊稱自己在車上睡覺，企圖規避拖吊費，結果調閱行車紀錄器，戳破謊言，不只沒省到錢，還惹上刑責。誇張! 趁拖吊車停等紅燈 車主當場撕封條上車（圖／翻攝畫面）畫面中，拖吊車，拖著違停小客車準備返場，停等紅燈時，後方白色轎車副駕駛座，突然，走下一名男子，直奔被拖吊的車輛，當場撕掉封條、鑽進駕駛座。光天化日下，男子就這樣，偷偷跳上被拖吊的駕駛座上，一路坐回拖吊場，還辯稱自己原本就在車內睡覺，試圖規避拖吊費用。不過警方調閱行車記錄器，清楚拍下他自行撕封條上車的過程。拖吊途中上車! 男子謊稱在車內睡覺 遭行車紀錄器打臉（圖／民視新聞）事發就在20日上午9點半，當時車主違規紅線停車，警察來了，車門都有貼上封條，車輛上架，準備拖走。卻在行經苗栗市中華路，遇上男子離譜闖入。原本想省一條拖吊費，現在罪加一等。警方表示，男子不只得繳違停罰單與拖吊費，撕毀封條更涉及刑法"損壞公務員封印罪"。想鑽漏洞省錢，結果卻是害慘自己。原文出處：誇張！ 拖吊途中撕封條上車 男謊稱「在車上睡覺」遭行車紀錄器打臉 更多民視新聞報導疑煞車失靈連環撞! 70噸吊臂車直衝路邊汽機車好萌! 非洲"蘇卡達象龜" 飼主打造"沙子樂園"助繁衍佯裝買家! 縣政顧問逮"賣狗肉"移工 動保所:最高罰25萬民視影音 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
米倉涼子遭日本警方函送 檢方評估是否進行後續動作
日本女星米倉涼子因涉嫌違反麻藥取締法，今天傳出已遭警方以函送移送檢方。關東信越厚生局麻藥取締部表示，去年夏天因接獲線索，對米倉涼子與一名阿根廷籍男性友人的住處進行搜索，當場並查扣疑似藥物，經鑑定確認屬違禁品，日前米倉涼子曾表示已配合調查，沒想到今天竟傳出新進展。簡立言｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 37
Nissan 大改款 Sentra 有望追加性能版本！Nismo 全新動感造型搶先看
Nissan 近年來持續擴展 Nismo 性能家族陣容，隨著全新大改款 Sentra 在 2025 年 9 月登場，是否會追加 Nismo 性能版也成為關注焦點，儘管原廠遲遲沒有動作，但旗下北美經銷商 Pinnacle Nissan 已按耐不住，預告將攜手知名改裝專家“Nismo Nick”打造以 Nismo 車型為靈感的 Sentra Special Edition Rally Sport（簡稱 Sentra SE RS），將於今年 2 月正式上市。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前 ・ 發表留言
被當成倉庫裡的破銅爛鐵 身分其實是1.8億傳奇跑車
老車迷都知道，有些經典不是靠翻新取勝，而是靠歲月堆積的痕跡說故事。在巴黎Artcurial拍賣行，即將登場的一輛1956年賓士300 SL鷗翼跑車，就是那種讓人一眼著迷的「穀倉級珍品」，滿身灰塵，卻比拋光修復車更有靈魂。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
【新車試駕影片】入門不陽春，便宜又大碗，CP值王者 ～ 2026 Ford Territory 1.5T 渦輪闊境版
Ford Territory的出現，無疑是向台灣休旅車市場丟了一顆震撼彈，首見四電驅油電系統展現福特的科技實力並具備優秀的節能表現，但市場上難免還是有保守派的消費者，福特也有照顧到他們，而且入門即滿配，配備甚至比貴10萬元的油電原生版還要好，讓你不必跟著時代潮流做出改變，有時候維持現狀也是不錯的選擇。車水馬龍網 ・ 1 天前 ・ 2
太感人！省吃儉用「棺材本」全捐健保 單身7旬嬤一次捐百萬
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 太感人！省吃儉用的「棺材本」全用來幫助弱勢家庭繳清健保欠費。健保署台北業務組今（20）日公布，在去年12月下旬，接獲一筆百萬善款匯入健保愛心專戶，由於單筆百萬捐款近年少見，健保署同仁前往訪視才發現，原來是一名70多歲女士，公務員退休的她，長期固定就醫，感念健保想要回饋，這才把平常慢慢積累存下的百萬一次捐出，直呼「比放...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
Toyota HiAce迎來「現代化」微整形 數位座艙、安全科技全面入列
在競爭激烈且更迭迅速的汽車市場中，Toyota HiAce絕對是個異數。這款代號H200的第五代車型自2004年問世至今已走過22個年頭，儘管全球多數市場早已切換至H300系列，日本本土卻依然鍾情於這款「平頭車」的靈巧與實用。為了讓這棵車壇長青樹能與時俱進，Toyota宣佈針對2026年式日規HiAce進行重大更新，這也是該車系近十年來最全面的一次現代化升級，正式宣告這部傳奇商用車將繼續戰下去。代號H200的第五代Toyota HiAce迎來重大更新，這輛在日本市場已經銷售22年的車型依舊受到歡迎。這次改款的重點並非外觀，而是內裝科技的跨世代躍進。過往被認為「樸實無華」的儀錶板與中控台，在2026年式車型上徹底改頭換面。全車系現在標配了7吋全數位儀錶，並在中心嵌入了8吋觸控式影音導航系統，不僅整合了環景影像輔助，更大幅提升了操作的直覺性。針對頂級的Super GL車型，原廠甚至貼心地將加熱座椅列為標配，而入門車型也新增了實用的後門限位器功能，讓這部耐操的商用戰將在舒適度上也能與當代乘用車看齊。 安全性能的提升同樣是本次改款的誠意所在。2026日規HiAce導入了最新版本的ToyotaCarture 車勢文化 ・ 1 天前 ・ 發表留言
罕見！健保進帳2筆百萬善款 退休教師：願弱勢家庭度過難關
健保署台北業務組接獲一筆百萬善款匯入愛心專戶，捐款人是一名70多歲退休女公務員。她因高齡經常使用健保資源，深刻體會醫療照護的重要性，決定捐款協助無力繳納健保費的弱勢家庭，保障其就醫權益。值得關注的是，健保署北區業務組同一時間也收到另一筆百萬捐款。該筆捐款來自陳女士，她因感念母親生前罹病期間，長期受到健保醫療體系妥善照護，母親辭世後決定捐款回饋。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
中國圍台軍演也針對它！林宸佑集團吸收飛彈連士官 刺探火箭機敏資料
電視台記者兼主播林宸佑因涉及《國安法》，遭控吸收國軍洩漏機密資料、拍影片效忠中國等，遭到高雄橋頭地檢署搜索，並被羈押禁見。《鏡週刊》今（20）日爆出，林宸佑吸收的對象竟包括飛彈部隊的志願役士官，試圖刺探對美軍購的新型火箭參數等機密資料。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 9
台版寄生上流! 5名泰籍非法移工躲查緝住工地搭帳棚
社會中心／黃兆康 陳妍霖 胡崇恩 新竹報導台灣非法移工到底有多少？一名泰籍移工''小拉''在台逾期停留一年多，利用臉書PO文，用高薪、工作輕鬆、好賺用詞，吸引4名非法居留的泰國同鄉，一起到工地貼磁磚賺錢，不僅躲在新竹市一處工地內，搭帳篷居住，一人一戶，甚至把鷹架當曬衣場，有如電影版的''寄生上流''，日前被移民署專勤隊當場逮捕。移民署查緝人員，躡手躡腳，在工地內穿梭，甚至還爬上鷹架，新竹專勤隊接獲檢舉，新竹市區一處工地內有非法移工，果不其然....台版寄生上流! 5名泰籍非法移工躲查緝住工地搭帳棚（圖／移民署提供）移民署人員當場查緝詢問「哪一國的？越南的？」被查獲的移工小小聲說，「泰國！」。只見幾個泰籍移工躲在矮牆內，再往裡頭一看，我的媽呀....台版寄生上流! 5名泰籍非法移工躲查緝住工地搭帳棚（圖／移民署提供）「來，起來了，回家啦，都住在這裡喔？」躺在帳篷內睡覺的移工，突然被叫醒，一臉迷迷糊糊，地上鋪滿藍白防水帆布，上面還有帳篷、布袋、行李箱，生活用品、吃食全在地上，不僅1人1戶，加裝門簾、連鷹架都變成曬衣架，5名泰籍移工，為了躲避查緝，直接把工地當成自己家。台版寄生上流! 5名泰籍非法移工躲查緝住工地搭帳棚（圖／移民署提供）移民署中區事務大隊新竹市專勤隊副隊長王懋銓指出，「本隊接獲舉報前往工地查獲5名逾期停留泰籍人士，從事非法工作，該5名泰籍人士為了躲避查察，就在工地內搭起帳篷居住，不僅擺設簡易的生活用品，而且將鷹架當成曬衣場等誇張行徑，儼然是現實版的寄生上流這部影片在台發生，全案經本隊調查後，移送新竹市政府裁處，依就業服務法規定，非法雇主最重可處75萬元罰款，非法仲介最重可處50萬元罰款，另外，意圖營利非法媒介者，可處3年以下有期徒刑，拘役或併科120萬元以下罰金，本署將持續強力查緝非法工作，呼籲民眾請勿以身試法」。移民署查獲，其中一名泰籍移工''小拉''在台逾期停留一年多，利用臉書PO文，用高薪、工作輕鬆、好賺錢等用語，吸引4名非法居留的泰國同鄉，一起到工地貼磁磚賺錢，如今全被查獲，全案將依違反就服法，將小拉裁處10萬，營造公司及雇主也分別被裁處各15萬，全案持續追查還有沒有其他人涉案。原文出處：台版寄生上流! 5名泰籍非法移工躲查緝住工地搭帳棚 更多民視新聞報導男友會幻想「正妹閨蜜」？老司機揭「殘酷真相」！阿蘇火山直升機失事！關鍵20秒靠手機「這功能」求救蘆洲弒雙親命案 逆子廖聰賢被檢聲押禁見民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
Octavia 與 Kodiaq 車系穩居全球銷售主力，Škoda 躍歐洲第三大！
Škoda在 2025 年創下品牌歷來最佳銷售成績，全年全球新車交車超過 104 萬輛，年成長達 12.7%，正式躍升為歐洲市場第三大汽車品牌，展現強勁的產品實力與全球市場競爭力。在電動化領域，Škoda 亦展現亮眼表現。2025 年全球電動車（BEV）交車量突破 17 萬輛，年增近 120%。整體來看，在歐洲市場，每四輛交付的 Škoda 車款中，即有一輛為電動車，佔比達 25.7%。這項進展讓 Škoda 躍升為歐洲第四大電動車品牌。2GameSome ・ 1 天前 ・ 發表留言
全新世代Mazda CX-5北美正式揭曉，定位升級、價格同步上調
Mazda正式公布全新第三代全新CX-5的完整產品編成與價格資訊，作為品牌在北美市場最暢銷的跨界休旅車款，新世代CX-5在平台、空間、科技與安全層面全面進化，同時也因應配備與產品定位提升，售價較前一代略有調整。地球黃金線 ・ 1 天前 ・ 發表留言