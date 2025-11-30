北捷男子疑性騷擾女乘客 揮拳攻擊站長遭保全壓制

警方獲報抵達現場時，這名被旅客目擊在車廂內親吻女乘客左肩膀的男子，情緒不穩，居然以右手揮擊站長，被保全壓制在地。警方調查，被騷擾的女乘客為外籍女子，她表示暫不追究後就離開。而台北捷運公司則表示，會協助站長向男子提出傷害告訴。

捷運警察隊第一分隊分隊長郭書嘉說明，「熱心民眾按鈴通報捷運台北站，有外籍女子遭不名男子親吻左肩膀，捷警接獲通報後立即趕赴現場，並告知三方相關權利，外籍女子表示暫不追究後自行離去，站長則至轄區派出所對該男提出傷害告訴。」

廣告 廣告

台北捷運公司指出，事件發生在29日晚間，由台北車站往大安方向一部列車，目擊旅客以對講機反映疑似性騷擾案件，第一時間站長就立即上車處理，並將雙方帶到月台，捷運公司強調「性擾零容忍」。而車站同仁遭遇不理性旅客肢體暴力，也將依《大眾捷運法》開罰1500元到7500元。

記者訪問台北捷運站內非當事旅客的看法，民眾表示，「我應該直接先出聲遏止他吧，就是至少讓旁邊的人都先發現有這個狀況。」另一位民眾則說：「會幫忙通報這件事情，打電話報警請專業的人來處理。」

同樣是在台北車站，台鐵列車也有突發狀況，29日晚間近八時鐵路警察接獲通報，1251次區間車第10車有男子大聲咆哮，通報旅客表示，男子上車前從月台就開始亂罵人。

鐵路警察進行勸導，「哈囉，哈囉，小聲一點，小聲一點。」

員警上車勸導，但這名潘姓男子情緒依舊相當激動，且語無倫次。為顧及其他乘客安全，員警在板橋站將他勸下車，經查身分，發現他有居然有竊盜詐欺等6案遭通緝，隨即遭到優勢警力逮捕，全案調查後解送到發佈通緝之地檢署歸案。