北捷男廁連續火警 警方1原因懷疑蓄意縱火

台北今（8日）上午11時許，捷運大安森林公園站男廁發生火警。（圖／翻攝自Threads）

台北今（8日）上午11時許，捷運大安森林公園站男廁發生火警，所幸火勢及時被站務人員撲滅，未造成人員傷亡。然而令人意外的是，不到3小時後，善導寺站男廁也傳出火警，兩起事件因起火點都位於男廁內雜物，且時間間隔短，警方懷疑可能有人蓄意縱火。

據警方調查，大安森林公園站火警發生於上午11時53分，起火範圍約0.5平方公尺，現場雜物燃燒，未波及其他設備或結構。警消接獲報案後，立即出動7輛消防車、1輛救護車及19名人員前往處理。不料當天下午1時59分，善導寺站男廁同樣發生雜物起火事件。

站務人員發現異常後即刻撲滅火勢，避免火勢擴大。此次火警出動8輛消防車、1輛救護車及28名人員。警方指出，兩起火警雖發生於不同站點，但燃燒方式、起火物及時間間隔高度相似，初步研判為同一人所為，具有連續性。

目前警方已積極調閱周邊監視器及蒐集相關線索，而警方也逮捕了72歲的曾姓犯嫌，目前已帶回警局訊問，詳細動機還有待進一步釐清。警方提醒民眾，遇到火警應保持冷靜，立即通知站務人員或警消，以確保自身安全。



