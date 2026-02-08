北捷男廁連續縱火！ 7旬男台中反重劃陳情未果犯案

社會中心／黃恩琳、張皓宇 台北報導

台北捷運今天（8日）連續發生兩起縱火案件，警方追查，原來是同一名男子所為！這一名72歲的嫌犯，一早從台中搭火車到台北，先在大安森林公園捷運的男廁燒稻草，再到善導寺男廁繼續燒，嚇壞乘客，還好犯案後沒多久，警方就將他逮捕，原來這名男子是台中反重劃區自救會會長，先前在台中陳情未果，才想跑到台北抗議。

大安森林捷運站男廁煙霧瀰漫，不斷竄出黑煙，幾乎看不到裡面，站務人員趕緊拿滅火器，搶時間滅火，大批警消隨後趕到現場。週日這邊還有很多人來擺攤，大家都嚇壞了。

只是沒想到兩小時後，善導寺捷運站也驚見同樣狀況，男廁又驚傳縱火！





北捷男廁連續縱火（圖／民眾提供）









地上整個被燒黑，馬桶座椅一半碎裂，慘不忍睹，仔細看，一堆稻草在地面，原來有人蓄意燒稻草。警方獲報後，10分鐘就抓到人。

頭戴藍色帽子、身穿灰色外套的72歲曾姓男子，就是縱火犯，警方追查，他今天特地搭火車從台中上來台北，先是搭捷運到大安森林捷運站的男廁燒稻草，再搭公車回到台北車站，接著走去西門町換裝，原先戴白色帽子、橘色上衣的他，換成藍帽子灰外套，再從西門町坐捷運到善導寺男廁縱火。

















北捷男廁連續縱火（圖／中正一分局）













原來曾姓男子是台中神岡區反重劃自救會會長，多次向台中市府陳情沒有得到回應，覺得在台北比較能夠獲得關注，因此跑來台北犯案。

先前北捷才發生張文恐怖攻擊事件，大家都非常敏感，這回曾姓男子又來一鬧，不只得不到他想要的結果，還會吃上刑責。





















