北捷男廁連續縱火！72歲翁途中變裝逃逸 路邊遭逮畫面曝

台北捷運今（8）天發生連續縱火案件，如今嫌犯變裝逃逸及遭逮畫面曝光，72歲曾姓男子先是在大安森林公園站內男廁內點燃稻草，隨後搭乘公車前往台北車站，再步行至西門町一帶變裝，並前往善導寺站男廁再度縱火，不過最終在第二起縱火後僅約10分鐘左右，便於仁愛與林森南路口被警察攔下逮捕。

據警方初步調查了解，曾男於大安森林公園縱火時，身穿橘色外套與白色帽子，在犯案後他先是搭公車前往台北車站，再一路步行至西門變裝，將身上的橘色外套脫掉，改為原本穿在內層的灰白色外套與藍色帽子，企圖拖延查緝進度。曾嫌於善導寺站男廁犯案後離開的畫面也曝光，只見他慢慢走出廁所，緊接著多位民眾紛紛衝出男廁，廁所內的地板及牆面也被燒得一片焦黑。

警方掌握曾男在犯案後變裝並轉乘交通工具逃逸，於是在第二起縱火後僅10分鐘左右，大約下午14點10分左右，便在林森南路與仁愛路口將曾嫌攔下逮捕。警方表示，曾男此次犯案主因是因為向台中市府陳情多次未果，才會特地北上犯案，希望以此獲得外界關注。

曾男在林森南路與仁愛路口北警察攔下逮捕。圖／台視新聞

