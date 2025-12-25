北捷男暴走傘敲窗！「乘客驚恐奔逃」鞋子掉滿車廂 北捷發聲：到這領回

社會中心／黃韻璇報導

北捷隨機攻擊事件陰霾未散之際，台北捷運25日晚間再度傳出車廂恐慌騷動引起乘客恐慌竄逃。（圖／翻攝自Threads @hcw0928）

北捷隨機攻擊事件已經過去多日，然而大眾仍未走出陰霾，昨（25）日台北捷運再度爆出民眾恐慌奔逃事件，一列行經新店線「北門站」往象山方向的列車上，一名約40歲的男子突然情緒失控，手持雨傘瘋狂敲擊車窗與牆壁，巨大的碰撞聲與咆哮聲迅速在密閉車廂內引發恐慌，數百名乘客誤以為又是攻擊事件重演，紛紛往反方向狂奔推擠，混亂中導致一名7旬老婦摔傷送醫。過程中乘客的物品散落一地，甚至許多人連鞋子都來不及撿就慌張奔逃，事後北捷表示「旅客遺留物品送回北門站」，有遺失物的民眾可前往領取。

據了解，這場騷動發生在晚間8點半左右，當時車上滿載通勤的乘客，有目擊網友在社群平台Threads上描述當時的驚恐景象，表示「看見男子拿傘咆哮敲打，所有人瞬間撤退，後方車廂的人完全不知道發生什麼事，跟著集體恐慌、推擠下車，一堆人連隨身物品都掉在車上沒帶走。」

北捷說明旅客物品遺留於車上，已送回北門站待領。（圖／翻攝自Threads @hcw0928）

北捷公司與警方獲報後，迅速在北門站派駐站務及救護人員處理。據警方初步調查，該名手持雨傘的男子並未持刀具等殺傷性武器，且現場未造成直接的人身傷害，唯獨一名約70歲的女性乘客在避難推擠時不慎跌倒，隨即被送往醫院觀察。經專業醫護人員初步評估，該男子疑似因「恐慌症」急性發作，導致情緒崩潰失控而出現揮舞雨傘、敲擊物品的過激行為。

此外，許多乘客在奔逃的過程中，個人物品散落一地，包含鞋子、行李箱、水壺、手機等，從畫面中可以看到，捷運車廂內有多隻鞋子，明顯是民眾在奔逃掉了一隻，卻來不及撿。對此，台北捷運表示，「有旅客物品遺留於車上，已送回北門站待領」，捷運公司呼籲，若旅客在車廂或站體內發現異常行為，務必保持冷靜、避免跟著推擠或奔跑，可就近通知站務人員、行車專員，或撥打110、119通報，亦可利用「台北捷運AI智慧客服」通訊通報系統，本公司將在接獲資訊後儘速派員處理。

