北捷發布「裝扮禁令」！挨轟：先解決這件事

▲無差別攻擊後北捷發布「裝扮禁令」民眾轟：先解決這件事吧！（圖／台北捷運 Metro Taipei臉書）

[NOWnews今日新聞]

日前北捷發生無差別攻擊事件，釀成嚴重死傷，也讓社會蒙上一層陰影，就怕憾事重演，台北捷運發新公告，增訂「旅客進站裝扮應行注意事項」，限制帶防毒面具等民眾一律拒載，卻被民眾留言狂罵，根本搞錯重點，「你們的監視器不能用，先解決吧。」

台北捷運在臉書發文，「旅客若無正當理由佩戴防毒面具、過濾式呼吸器、頭盔、面罩、面具，或穿著具恐攻、武裝態樣等，足以引發安全疑慮者，經勸導不聽，將拒絕運送，並得視情節會同警察人員強制或護送其離開站、車或大眾捷運系統區域」，另外戲服、布偶裝、COSPLAY等，仍比照一般旅客規範辦理。

公告一出引發討論，民眾湧入北捷粉專留言，「要不要先解決監視器壞掉的事」、「這規定滿瞎的，真有心幹壞事的人，根本讓你察覺不到」、「鄭捷那時好像沒有這樣穿」、「直接出入口安裝x光機，比照入出境安檢！」、「應該是增加門口安檢和監視器換新比較實際吧。」

