北捷發生連續攻擊事件 機場捷運提升維安層級、霹靂小組進駐

〔記者謝武雄／桃園報導〕台北捷運台北車站、中山站發生攻擊事件，桃園市政府警察局捷運警察隊(捷警隊)為防範模仿效應，已全面提升機場捷運維安層級，市警察局長廖恆裕指示保安警察大隊霹靂小組自今日起進駐，務求確保機捷全線重要節點的安全，尤其是「台北車站」站，嚴防任何危安事件發生。

在勤務部署方面，捷警隊增加護車巡邏頻次，並要求執勤人員針對車站月台、穿堂層、聯通道及閘門口等處加強巡檢，對於行跡可疑人士主動盤查，警方也強化了與桃捷公司保全、站務人員及沿線警察機關的橫向聯繫與會哨機制，建立起嚴密的聯防網絡。

捷警隊也提醒民眾，搭乘捷運時應隨時提高警覺，注意身旁的人事物，若在列車上發現異常狀況，保持冷靜並立即按壓車廂對講機通知司機員或行控中心，於車站內則可尋求警察與站務人員協助，保障搭乘環境的安全。

