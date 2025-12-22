北捷發生隨機攻擊事件 國安局提6大強化應處作為

立法院內政委員會今（22）日變更議程，邀請內政部長、衛福部長、交通部長、警政署長、國安會祕書長、國安局長、法務部長就計畫性攻擊事件，進行「社會治安維護之檢討與精進」專題報告，並備質詢。根據國安局的書面報告顯示，國安單位共有6項強化應處作為。

張姓嫌犯在北車投擲煙幕彈、隨機殺人。

根據國安局的書面報告，目前的國內安全情勢，共有包括網路恐嚇訊息日增、暴力攻擊風險升高、特定對象形成隱患等3項重點；而該局也提出6項強化應處作為，包括完善情報聯防機制、溯查案嫌背景動機、慎防網路模仿效應、提升網路巡邏密度、密注特定活動預警、強化所屬專業學能。

一、完善情報聯防機制：該局依《國家情報工作法》等規定，偕同國安情報團隊，依機關業務權責、職掌，分工注蒐國內、外各項危安預警情訊，綿密情報安全防護網絡，提升整體情研能量，即時通報權責機關查處。

二、溯查案嫌背景動機：該局針對網路恐嚇、國內重大治安事件等，即時分工國安情報團隊，溯源查察犯嫌涉「中」、涉黑背景，以及在台人脈網絡，釐清犯罪動機，嚴防國內恐怖攻擊或大陸運用在地協力者滲透破壞情事，確保社會安定。

三、慎防網路模仿效應：12月19日，北市發生在捷運丟擲煙幕彈及隨機殺人事件後，網路出現多起恐嚇危安貼文，該局續注相關危安爭訊，慎防網路模仿效應，確保社會安定。

(圖/國安局)

四、提升網路巡邏密度：該局因應近期網路恐嚇訊息日增，已運用科技工具，加強網路巡查，針對意圖傳散危害特定人士安全、製作偽變造影片或爭訊等違異常情形，即時通報查處，維護網域安全純淨。

五、密注特定活動預警：該局針對2025年跨年晚會、2026年元旦升旗典禮，已函頒《「114年跨年晚會暨115年元旦升旗典禮」情報聯合應變中心計畫》，統合國安情報團隊，注蒐各類危安預警，完善警衛部署，確保活動平順、安維對象萬全。

六、強化所屬專業學能：該局因應年度重要工作，均策辦專精講習，邀集國安情報團隊參加，其中包括辦理「2025雙北世界壯年運動會」講習，納入恐攻、大型活動安全警衛課程；另為因應明年「9合1」選舉安維工作，規劃策辦專案講習，並將新型態攻擊案例，納入講授課程，提升成員即時應處能力。

