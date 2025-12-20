北捷發生隨機攻擊 中捷加強警力隨車巡檢

列車到站，旅客蜂湧而出，捷運警察手持防暴盾牌上車，與站區保全共築防護網絡。

台北車站與台北捷運中山站暴力攻擊事件後，去（2024）年5月曾發生隨機砍人事件的台中捷運不敢大意，20日加強警戒，尤其高鐵台中站為三鐵共構，出入旅客多，搭車民眾也提高警覺。

中捷旅客說道，「可能再想一下要怎麼預防，就是盡快讓他結束比較好，不要傷害到那麼多人這樣。」

另一名中捷旅客則說：「你如果有去過大陸都知道，他們進捷運站還是進哪裡都會有安檢，就是用X光機那種，就不太會有類似這樣問題。」

台中捷運公司強調，即日起與捷運警察、轄區員警合作，達到班班皆有警力隨車巡視，站區則有站務人員與保全24小時巡視，每站皆配置一組防暴盾牌、防暴鋼叉與齊眉棍。

台中捷運公司運務處北段段長姚芳智表示，「都一定固定會有一個保全，我們會加密保全巡檢頻率，去搭配捷警或者是轄區員警，去做班班列車上面，都會有見警率提升的部分。」

台中市捷運警察隊小隊長李國銘說明，「為避免出現模仿效應，現階段除針對捷運全線提升增加巡邏密度外，在中捷18處捷運站體，預置戰術臂盾等防護器具，以利發生危安狀況時，員警、保全或站務人員能立即進行防護反制。」

另外，台中捷運上午6時44分，綠線一部列車在文心森林公園站發生故障狀況，隨即啟動應變機制，在水安宮站與大慶站間改採單線雙向運轉，總計延誤18分鐘，共有4班次受影響，最後在7時32分全部排除，受影響旅客7天內皆可辦理退費。

