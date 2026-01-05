北捷白髮嬤「偷女鞋和豆漿」 屢傳喚不到判拘役59天

台北捷運去年發生優先席衝突，一名白髮婦人拿著包包不斷揮打，遭一名年輕人踹飛。這名曾姓白髮婦人後來又被爆出是慣竊，曾在賣場偷女鞋和無糖豆漿被起訴，法院開庭時傳喚不到，現依竊盜罪判處她拘役59天，全案仍可上訴。

辯稱「偷鞋沒偷豆漿」 犯行全被監視器拍下

白髮婦人去年9月在北捷揮舞提袋逼讓座，遭年輕人一腳踹飛，引發新聞關注，而這名曾姓婦人前科累累，先前曾因在賣場偷女鞋而被提起訴訟。

判決指出，去年1月，她在連鎖賣場偷走價值30元的無糖豆奶及一雙價值299元的女鞋，當時賣場安全人員發現立刻報案。曾姓婦人在偵訊時辯稱自己大學畢業、從事服務業，並表示因經濟困難才犯案，甚至否認偷豆漿，但監視器拍下整個過程，檢察官未採信其說法，依法提起公訴。

白髮嬤偷竊遭檢察官依法起訴。圖／台視新聞製圖

設詞矯飾、傳喚不到庭 難認態度良好判拘59天

法官審理後認為，她不思正途取得生活用品，犯案後又試圖矯飾說詞，且傳喚不到庭，也未進行賠償或達成調解，難以認定態度良好。法院一審依竊盜罪判處她拘役59天，可易科罰金，並沒收偷來的無糖豆奶和女鞋。

