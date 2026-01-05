北捷白髮嬤「偷女鞋和豆漿」屢傳喚不到 法院直接遭判拘59天

去年北捷一名逼讓「優先席」的慣犯曾姓白髮阿嬤，還出手打人，結果遭踹飛，後來又被爆出是慣竊，還在超商鬧事，而去年年初她偷女鞋與無糖豆漿，屢傳喚不到，近日法院直接依《刑法》竊盜罪判她拘役59天。

北捷白髮嬤又出事了。 （圖／資料畫面，警方提供）

據《三立新聞網》的報導，判決書內容記載曾姓嫌犯在去年（2025年）1月14日傍晚5點左右，在某連鎖賣場內偷走一雙299元的女鞋跟1盒30元的無糖豆漿，遭賣場的安全課長發現，當場攔阻報警逮人。

北捷白髮嬤又出事了。 （圖／資料畫面，警方提供） 。

但她的犯後態度不佳，偵訊時她辯稱自己「大學畢業從事服務業、經濟狀況貧寒」，偵查庭出庭時跟檢察官說有偷鞋「但沒有偷豆漿」，檢察官看了相關監視器鐵證也只能搖頭，依法起訴她，但法官屢傳她都不到庭。

曾姓白髮嬤之前被踹的畫面。 （圖／資料畫面，經網友queen7_910授權同意使用）

法官審理後，認為曾嫌「不思正途獲取生活用品，恣意竊取商家商品，犯後設詞矯飾，經合法傳喚不到庭，顯然無正視己過的誠意，又沒賠償或達成調解，難認態度良好」，最後直接逕為判決，依涉犯《刑法》竊盜罪判她拘役59天，得易科罰金，並沒收、追徵偷來的無糖豆奶及女鞋。

