「北捷白髮被踹飛婦」是博愛座暴徒！ 雨傘毆傷女童遭起訴

北捷白髮婦過去就曾因博愛座問題動粗。

今年9月底，曾姓婦人提著大包小包搭乘台北捷運，見年輕乘客Fumi阿姨坐在博愛座心有不滿，持續拿包包連續攻擊，最後被一腳踹飛，畫面曝光後引起熱議，曾婦也被起底是名「博愛座暴徒」，去年就曾不滿一對父女坐在博愛座，拿雨傘攻擊女童，台北地檢署今（10日）依成年人故意對兒童犯傷害等罪起訴曾婦。

2024年2月4日下午1點30分許，曾婦搭乘捷運中和新蘆線行至民權西路站時，因不滿李姓父女坐在博愛座不讓座，左手持雨傘敲打女童的右腳，造成女童右側小腿鈍傷。案經李父提告，北檢10日依法提起公訴。

廣告 廣告

今年9月，曾婦搭乘捷運，當時明明空位非常多，她仍持續拿手上袋子頻頻挑釁博愛座上的年輕乘客Fumi阿姨，眼見對方不為所動，又再度展開攻擊，此時Fumi阿姨怒氣值已來到最高點，一腳把曾婦踹到對面座位上，畫面曝光後引起網友熱議。

事隔數日，曾婦又在超商鬧事遭到警方逮捕，經查後發現她竟是一名通緝犯，日前因涉竊盜罪遭判刑55天未到案執行，檢警發布通緝，經士林地檢署扣除先前以服刑40日，繳交剩餘15天得易科罰金1萬5000元，以及犯罪所得472元結案。



回到原文

更多鏡報報導

一抹燦笑百媚生！太子集團「豪乳女特助」爆紅遭起底 昔任卡達航空空姐

北檢查辦太子集團洗錢案 豪乳甜美女特助意外成「嬌點」

北捷飛踢哥中秋後首現身 還原衝突經過：只是想保護自己