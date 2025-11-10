北捷白髮阿嬤「逼讓座被踹飛」！雨傘打博愛座女童「下場慘了」

生活中心／巫旻璇報導

北捷白髮婦曾姓婦人9月底在捷運車廂內遭「Fumi阿姨」一腳踹飛的畫面引發熱議，警方事後也查出，曾姓婦人有竊盜前科。如今又曝光曾婦更早前的一起傷害案件，曾婦早在去年便因不滿一對父女占用博愛座，竟揮動雨傘打傷女童。台北地檢署已於10日依故意傷害兒童等罪名，正式對她提起公訴。

曾婦曾竊盜前科被通緝。（圖／翻攝畫面）





曾婦2024年2月4日下午約1點30分，她搭乘北捷中和新蘆線行經民權西路站時，因不滿李姓父女坐在博愛座（現為優先席）沒有起身讓位，竟用左手拿著雨傘敲打李姓女童的右腳，造成女童右小腿挫傷。事後李父報案提告，但曾婦一直未到案，因而被通緝。直至近日，檢方依傷害等罪正式對她提起公訴。

北捷白髮阿嬤「逼讓座被踹飛」又出事！雨傘毆打「博愛座女童」下場慘了

今年9月29日的捷運車廂內，73歲曾姓婦人堅持要求坐在優先席，甚至兩度出手揮打Fumi阿姨的膝蓋。（圖／翻攝畫面）





事實上，今年9月29日的捷運車廂內，73歲曾姓婦人堅持要求坐在優先席，甚至兩度出手揮打Fumi阿姨的膝蓋。Fumi阿姨最初忍耐，還將隨身物品交給旁人保管，但當婦人第三度揮打時，他先以腳擋下，隨後憤而起身，直接踹中婦人，讓她重摔在對面座椅。婦人當場嚇壞，高喊要報警，並喃喃抱怨「不知道他是男的」、「沒想到這麼可怕」，卻再也不敢靠近。事後，這段影引爆熱議，許多人認為Fumi阿姨的反擊「大快人心」，也讓婦人的真實身分與爭議背景再度浮上檯面，她除了在車廂內經常挑戰坐在優先席的乘客、甚至還有孕婦跳出來表示曾經與對方交鋒，過往更被爆料在研討會上糾纏講者、搶拿茶點，甚至情緒失控砸蛋糕，也被挖出因竊盜前科。













