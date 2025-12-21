北捷監視器失靈？總經理證實「1組主機硬碟故障」：備援畫面都有錄到

張文在捷運地下街丟擲煙霧彈。翻攝畫面



北捷19日晚間發生隨機攻擊事件，27歲男子張文丟擲煙霧彈、砍殺無辜路人，震驚社會，傳出捷運警察追查兇嫌路線時，有監視器失靈情形。北捷總經理黃清信今（12/21）證實，有1組硬碟故障，但仍有備援機組錄到畫面，由於嫌犯多次變裝，因此需要比較多時間進行比對。

回顧案情，張文當天傍晚17時23分在台北車站捷運M8-M7出口沿途丟擲煙霧彈，之後來到南京西路旅館更衣，1小時後，來到捷運中山站的誠品南店再度發動攻擊。有媒體報導，捷運警察調閱監視器畫面追查張文犯案及逃亡路線，赫見捷運局監視器失效，好幾支影片無法串連。

台北市今舉行「1219事件緊急維安應變小組會議」，北捷總經理黃清信出席。他會後受訪表示，捷運是封閉空間，因此當初設計時就有備援觀念，萬一有1組異常，還有3組能交叉比對，因此設有4組監視器主機(DVR)。

黃清信說，在發生事件的區域，4組主機中確實有1組硬碟於前一天發生故障，但備援畫面都有，從歹徒下樓、到捷運站、犯案、再回到地面層等，皆已取得相關畫面。

黃清信表示，由於嫌犯進入捷運站區域曾變裝，丟完煙霧彈後二度變裝，再跟著人群進入北捷紅線，加上煙霧彌漫，需花較多時間比對。

