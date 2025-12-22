北捷監視器失靈...蔣萬安48小時後才承認？！余宗基將軍指台北車站治安接二連三出漏洞：蔣市府的確有嚴重瑕疵

北捷隨機殺人案被外界質疑，嫌犯張文從下午在多處縱火，到傍晚持長刀、煙霧彈在台北車站、中山站攻擊路人，期間三個半小時無人阻攔，台北市長蔣萬安為何沒第一時間告知大眾。對此，印太戰略智庫顧問、退將余宗基今（22日）上電台節目《新聞放鞭炮》表示，先前北車發生遊民性侵案就已顯示存在治安問題，如今張文事件再暴露北捷有不少監視器故障，在預防、監視手段方面，蔣市府的確有嚴重瑕疵。

余宗基指出，台北車站的治安的確是問題，像是遊民問題，前不久車站性侵的事件，台北市社會局一定要去安置，雖然大家對遊民習以為常，但若沒有效管理，這些問題就會不斷發生。

余宗基呼籲，像此類的突發事件已接二連三發生，北市府應該正視台北車站的安全問題，張文事件也暴露出北捷有那麼多的監視器處故障狀態，如果有遊民犯案，車站第一時間有無專人在附近能馬上處理。



余宗基強調，台北車站是非常重要的交通樞紐，有任何對台灣國家安全肆意破壞、滲透的人一定會從此處去做文章，所以防務的重中之重，漢光演習也都有在台北車站實施反恐演練，此事一定要嚴肅看待，否則會讓大眾誤解台灣的相關安全演練、災防演練都流於形式。



余宗基說：「當你真正發生事情的時候，能不能第一時間很快把平時演練的防衛機制發揮效果。」他直言，在如此重要的地點有那麼多的監視器故障，勢必要全面檢討。



針對蔣萬安於事件48小時後才稱監視器故障，余宗基直言，監視器第一時間沒辦法發揮作用，當然就無法掌握犯行人的動線，才讓他有很多時間可以轉換不同場景，在預防、監視手段方面，蔣市府的確有嚴重瑕疵。

