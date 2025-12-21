北捷監視器遭質疑失靈 蔣萬安：可相互備援 (圖)

其他人也在看
憲法法庭排除異議者援引釋字601號 憲法學會：援引失當成憲法惡例
憲法法庭昨宣判新版憲訴法違憲，中華民國憲法學會今發聲明指出，5位大法官援引釋字601號，作為「拒絕參與評議之大法官不計入...聯合新聞網 ・ 20 小時前 ・ 335
感恩從政50年席開172桌 王金平：盼冬至後政治更安定
前立法院長、「公道伯」王金平今（21）日在高雄舉辦從政50年感恩餐會，席開172桌、湧入逾2千嘉賓、場面熱絡；王金平祈願，希望冬至過後，國人更安全、政治更安定、兩岸更和平。高齡84歲的王金平自1975年起連續擔任13任立委（含全國不分區），是中華民國憲政體制史上最資深立委，歷經嚴家淦、蔣經國、李登輝自由時報 ・ 2 小時前 ・ 39
批5大法官帶頭違法違憲！ 趙少康曝賴清德「心中盤算」
憲法法庭5名大法官不甩評議人數門檻，昨天宣告今年初立法院通過的《憲法訴訟法修正案》判決違憲，即日起失效。媒體人趙少康今天（20日）痛批，大法官帶頭違法違憲，做了最壞示範。趙少康也點出，問題在於賴清德不中廣新聞網 ・ 1 天前 ・ 66
彈劾賴清德不是要他下台！律師揭藍白「真正盤算」：這才是他們想要的
行政院長卓榮泰不副署國民黨、民眾黨再惡修的《財劃法》，藍白19日提案要彈劾總統賴清德，狂喊反獨裁、反專制。對此，律師賴瑩真分析彈劾不可能通過並揭穿藍白「最終盤算」，立院委員會審查總統副總統彈劾案時，得由立法院「邀請被彈劾人列席說明」。賴瑩真直言：「看到了嗎？這才是他們想要的。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 284
3名大法官轟判決無效！鍾佳濱提第12條稱「合憲」 盼憲法法庭成爭議核心手段
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導藍白去年通過「憲法訴訟法」修正案，癱瘓憲法法庭一年，民進黨立院黨團為此提出釋憲，5名大法官今（19）日宣判違憲、即日起...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 177
5大法官人數未達門檻仍作違憲判決？律師提2事怒轟「蠻幹」：賴卓專制體制共犯
憲法法庭「癱瘓」超過1年，19日在大法官人數未達法定門檻的情況下，僅由呂太郎等5位大法官判決立法院三讀通過的《憲法訴訟法》修正案違憲，引發朝野激烈爭議，其他大法官蔡宗珍、楊惠欽及朱富美更共同提公開法律意見書，指憲法法庭未依法組成，自始不具審判權，由5名大法官作成的判決應為無效。對此，律師葉慶元在臉書發文表示，民主的基本概念就是「少數服從多數」，司法院在5位......風傳媒 ・ 2 小時前 ・ 43
藍白合條件曝光？傳國民黨有意禮讓「這縣市」 鄭麗文回應了
即時中心／高睿鴻報導面對即將到來的2026年縣市長大選，各黨皆已磨拳擦掌、積極布局，其中，宜蘭縣對於國民黨及民眾黨而言，檯面下的角力更可說是暗潮洶湧；藍營方面，立委吳宗憲、議長張勝德都傳出有意角逐縣長，而民眾黨宜蘭縣黨部主委陳琬惠，日前更已公開宣布參選。因此，外界相當關注，宜蘭將如何「藍白合」、由誰挑戰民進黨參選人林國漳。藍營主席鄭麗文今（20）出席宜蘭黨慶活動時，也對此事發表了看法。鄭麗文感概「這場選舉如此早就開打」，她說，這感覺不是一個好現象，台灣社會已經很久沒有休養生息。她另也表示，按照過去案例，明年底的選舉，應該是等明年初才開始啟動黨內初選、下半年才會正式進入選戰；「如今，選舉時辰大幅提前，並非台灣社會之福啊！」。國民黨主席鄭麗文。（圖／民視新聞）然而，鄭麗文接著卻甩鍋稱，因為民進黨帶頭搞選舉、搞政爭，所以在野黨才必須嚴肅面對；她繼續說道，自上任主席以後，開始積極地溝通相關提名辦法，且對全台所有縣市，都進行初步協調。宜蘭縣的部分，鄭麗文表示，今天將進行第2次協調，希望能按照黨中央公佈的提名辦法，完成黨內整合協調與團結。她直言，今天也已與議會黨團同仁互相勉勵，一定要贏下縣長、議會也要繼續維持多數。而針對外界傳言，國民黨為了「藍白合」，除了新竹市以外，較有可能讓出宜蘭縣給白營競選；不過，鄭麗文並未證實此猜測。她再三強調說，這是江湖傳言，聽聽就好；目前，藍營在所有縣市的布局，都是按照既有的SOP，也就是說，無論如何都會先完成提名程序；然後，再與友黨民眾黨，進行候選人的協調、並正式啟動藍白合作的提名機制。「這一切都是按部就班在走」。原文出處：快新聞／藍白合條件曝光？傳國民黨有意禮讓「這縣市」 鄭麗文回應了 更多民視新聞報導民進黨轟鄭麗文可恥！談台北砍人案 竟瞎扯「總統忙著修理政敵」日本記者手摀遭砍騎士傷口 哽咽曝「出血始終無法止住」警政署長張榮興曝最新案情 張文租屋處發現4刀械「旅館房間23汽油瓶」民視影音 ・ 23 小時前 ・ 13
批5大法官自拆憲法法庭 黃國昌：原憲訴法至少需6人評議
憲法法庭今天做出114年憲判字第1號判決，「憲法訴訟法」修法立法程序有明顯重大瑕疵，且違反憲法權力分立原則牴觸憲法，應自判決公告日起失其效力。民眾黨主席黃國昌今天下午表示，大法官現有總額為8人，即便依照舊法也應有6人參與評議，直批這5位大法官根本是憲政史上罪人，親手拆掉憲法法庭。自由時報 ・ 1 天前 ・ 36
憲訴法違憲！他：藍白綠惡鬥不會告一段落
[NOWnews今日新聞]憲法法庭日前做出114年憲判字第1號判決，憲法訴訟法修法立法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，都牴觸憲法，應自判決公告日起失其效力。對此，前立...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前 ・ 8
彈劾總統賴清德「先解決2關卡」！1圖揭藍白「達標難度」
政治中心／周希雯報導藍白日前通過《財劃法》修法，行政院隨即宣布「不副署」抗衡、獲總統賴清德力挺，引發藍白強烈反彈；昨（18日）不只提案監察院彈劾行政院長卓榮泰，藍白今（19日）還宣布彈劾違憲總統賴清德，此舉震撼政壇。不過，「彈劾總統」並非易事，究竟藍白需要挺過什麼關卡、會面臨何種難關，彈劾過關的後續又是如何？《民視新聞網》以簡單圖表帶您馬上了解。民視 ・ 1 天前 ・ 6
《憲法訴訟法》新制立法程序有重大瑕疵 牴觸憲法即日起失效！
即時中心／林韋慈報導立院藍白黨團去年修正憲法訴訟法，讓憲法法庭作成判決及暫時處分裁定，應經由大法官現有總額10人以上參與評議，且違憲宣告人數不得低於9人，導致憲法法庭實務運作困難，民進黨團總召柯建銘等人提起釋憲；憲法法庭今（19）日宣判，新制立法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，均牴觸憲法，自本判決公告之日起「失其效力」。民視 ・ 11 小時前 ・ 85
賴總統轟藍白「在野獨裁」 王金平回應了
即時中心／顏一軒、謝宛錚報導為因應《財劃法》、反年改等多項修法對國家憲政民主與財政健全的挑戰，總統賴清德12月15日邀集行政院長卓榮泰、行政院副院長鄭麗君、考試院長周弘憲及副院長許舒翔等人進行「院際國政茶敘」。賴總統在會後表示，立院包含《財劃法》與《國籍法》等一系列加速推動的濫權立法，將台灣推向「立法濫權、在野獨裁」的懸崖邊緣。對此，立法院前院長王金平今（21）日受訪時回應，不必評論這些問題，總之他就是希望促進國內和諧、讓政局更為安定一點。賴清德指出，《財劃法》、《國籍法》、《離島建設條例》與《公職人員選舉罷免法》等一系列正在加速推動的濫權立法，釋放了一個危險的訊號，那就是如果這些法案都通過並且生效，台灣的安全、民主、經濟、國人權益與社會公平正義，都將陷入立即的危機；這不是民主的展現，這是對民主的侵蝕，更是將台灣推向「立法濫權、在野獨裁」的懸崖邊緣。總統賴清德發表談話。（資料照／取自Flickr；作者總統府）王金平今日中午在高雄漢來大飯店席開172桌，舉辦「從政50週年感恩餐會」，包含高雄市長陳其邁、有意參選高雄市長的藍委柯志恩、綠委邱議瑩、許智傑及賴瑞隆到場等人共襄盛舉，並於會前接受媒體聯訪。記者提問，賴總統提出「在野獨裁」的說法，請教院長怎麼看？對此，王金平認為，「我們現在不必評論這些問題，總之就是希望能有促成國內和諧，讓政局更為安定一點，大家共同為國家的進步、繁榮來努力奉獻，然後進一步促成兩岸和平，這個才是最重要的」。原文出處：快新聞／賴總統轟藍白「在野獨裁」 王金平回應了 更多民視新聞報導韓國瑜在看嗎？賴清德懷念王金平「很少逕付二讀」：幫助政治氛圍韓國瑜不出席茶敘! 賴總統:知道院長難言之隱 盼考慮一下傳府院擬不副署、不公布財劃法 黃國昌竟點名賴卓喊：覆議制度可廢了民視影音 ・ 40 分鐘前 ・ 發起對話
確定？憲法法庭宣告《憲訴法》修法違憲 翁曉玲稱：立法程序沒有瑕疵
即時中心／潘柏廷報導藍白立委去年（2024）12月20日通過《憲訴法》修法，導致憲法法庭遭癱瘓一年；稍早憲法法庭今（19）日宣判，立法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，均牴觸憲法，應自本判決公告之日起失其效力。對此，國民黨團也召開記者會回應，藍委翁曉玲宣稱立法程序沒有任何瑕疵，而黨團書記長羅智強更稱5位大法官組成現代籌安會，還預告將舉辦全國的彈劾總統賴清德的公聽會。民視 ・ 1 天前 ・ 8
憲法法庭復活 政院：樂見9成釋憲案可進入救濟程序
憲法法庭今天作成114年憲判字第1號判決，行政院發言人李慧芝指出，憲政機關的正常運作是維持憲政體制的必要關鍵，行政院尊重...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 79
憲法法庭復活！藍：將告發大法官濫權瀆職
[NOWnews今日新聞]憲法法庭昨天做出114年憲判字第1號判決，《憲法訴訟法》修法立法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，都牴觸憲法，應自判決公告日起失其效力。對此，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 9
「北捷隨機殺人」催化心理危機 精神科醫：模仿犯恐出現！
昨日傍晚5時許，捷運台北車站、中山站發生恐怖隨機攻擊事件，凶嫌張文扔擲煙霧彈、汽油彈後持刀隨機殺人，之後墜樓身亡，至今已釀成4人死亡。衛福部桃園療養院副院長、精神科醫師李俊宏指出，減少不必要的曝光與敘事放大，是目前少數具實證基礎、且在事件初期即可實際執行的風險降低策略。他強調，避免過度報導加害者資訊，將有助於降低後續模仿的可能性。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
捍衛憲政運作不中斷 5名大法官判決法理依據曝光
憲法法庭今天作成114年憲判字第1號判決，針對現任大法官僅剩8名、且其中3位持續拒絕參與評議的極端困境，判決理由書強調，憲法職權不容立法機關以法律修正手段封鎖，為維護憲法作為國家最高法規範的地位，防止憲政功能遭掏空或癱瘓，在極端例外情況下，大法官有權基於程序自主權排除違憲法律的干擾，因此將拒絕評議的3名大法官視同「缺額」，確保憲法法庭不被「人為癱瘓」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 1
《憲訴法》遭判違憲 國民黨團預告下週一告發大法官濫權瀆職
立法院於去年12月20日三讀通過《憲法訴訟法》部分條文修正案，明定大法官人數未達15人時，總統應於2個月內補足提名，並規範參與評議的大法官人數不得低於10人，作成違憲宣告時，同意違憲的大法官人數不得低於9人。然而，憲法法庭日前作出114年憲判字第1號判決，認定相關修法...CTWANT ・ 1 天前 ・ 7
謝銘洋、呂太郎等5人讓憲法學會驚呆了！ 1/3大法官幹這事太恐怖
憲法學會強調，若任此解釋路徑成為常態，將掏空憲法增修條文所明定之十五人合議以確保多元、慎重之組織規定，總統也就沒有補足提名大法官的義務，未來僅1/3的大法官即得宣告法律違憲，將形成憲法惡例。憲法裁判之權威，終須建立在明確、拘束且可預期之程序門檻上；總統與立法...CTWANT ・ 20 小時前 ・ 13
憲法法庭判憲訴法違憲 立法程序有重大瑕疵、牴觸憲法即日起失效
立院藍白黨團去年修正憲法訴訟法，讓憲法法庭作成判決及暫時處分裁定，應經大法官現有總額10人以上參與評議，且違憲宣告人數不得低於9人，讓憲法法庭實務運作困難，民進黨團認為違憲，提起釋憲；憲法法庭今（19台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 7