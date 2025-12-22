北捷砍人事件！闕枚莎憂警消「出走潮」 盼中央儘速核備首都加給調升

政治中心／魏聖凌報導

針對日前台北捷運中山站發生隨機傷人驚魂事件，造成民眾受傷及社會高度不安，台北市議員闕枚莎今（22）日表示深感沈痛，並強調此類突發治安事件再次暴露出首都警消長期背負的壓力，儘管警察同仁們已經很努力了，誰都不想發生這樣的憾事。

台北捷運中山站發生隨機傷人事件，闕枚莎（右2）表示，此類突發治安事件再次暴露出首都警消長期背負的壓力。（圖／國民黨提供）

闕枚莎指出，台北市作為國家首善之區，不僅是政經中心，更是各類大型陳抗與集會的匯聚地。警消同仁高壓工作環境下，又發生這樣的突發治安事件，她相當擔心擔心會有出走潮，嚴重威脅首都的治安防護網，她本會期早有正式在台北市議會提案，將「首都警消勤務加給」調升至現行的 1.5 倍至 2 倍，也獲得蔣萬市長連署並簽報內政部，她請市府必須積極與中央溝通，至少明年讓台北率先試辦，更期望明年擴散到全國，極力爭取讓警消同仁有更多保障與合理待遇。

闕枚莎憂警消「出走潮」，盼中央儘速核備首都加給調升1.5至2倍。（圖／國民黨提供）

闕枚莎表示，此次中山站發生的隨機攻擊案件，警消同仁必須在第一時間衝向現場、壓制兇嫌並搶救傷患，這不僅是體力的負荷，更是極大的心理挑戰。基層同仁幾乎是全天候處於高度緊繃的狀態，長期下來，體力與心理素質都已達臨界點。現行的警消待遇卻未能如實反映首都勤務的「高風險、高複雜、高負擔」。這將導致台北市面臨嚴峻的人才流失問題。

闕枚莎最後再次呼籲內政部及行政院，應立即核備台北市的加給調升案，這筆加給不僅是對基層士氣的實質提振，更是穩定首都民心、確保公共安全最迫切的「投資」，唯有給予警消同仁應有的尊嚴、待遇與後盾，讓他們無後顧之憂，才能守住這座城市的日常。

