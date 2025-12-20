北捷砍人兇嫌張文涉妨害兵役被通緝 楊梅警分局：非列管治安疑慮人口

〔記者周敏鴻／桃園報導〕涉嫌犯下台北捷運北車、中山站恐怖攻擊事件的男子張文，志願役服役期間，涉嫌因酒後駕車觸犯公共危險罪，2024年11月25日報到的教育召集令無法送達而觸犯妨害兵役治罪條例、7月11日被桃園地檢署發布通緝，引發各界憂慮他可能是治安疑慮人口，對此，桃園市楊梅警分局表示，張文非列管黑幫，也不是列管治安疑慮人口。

張文曾就讀楊梅區永平工商，同學對於他涉案，唏噓不已，校方表示，學校有與「張文」同名的畢業生，但是否為犯本案的人，學校無從查證；至於2016年從學校畢業的「張文」，在餐飲科表現為良好、學業平均都在85分以上，期間行為良好、熱心公益，有4次小功、25次嘉獎紀錄，出缺席正常、無曠課記錄，平日與同學和睦相處、無不良事蹟。

