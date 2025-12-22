北捷砍人兇嫌是「中配之子」？陸委會急闢謠

▲北捷隨機傷人兇嫌張文（紅圈處）進入捷運M8站畫面。（圖／中正一分局提供）

[NOWnews今日新聞] 台北捷運台北車站及中山站、誠品南西店外19日晚間發生無差別隨機砍人攻擊事件，包含嫌犯張文在內共4人死亡，震驚社會。而案發後，社群媒體上有關兇嫌疑似是中配之子、背後有對岸操弄等傳聞甚囂塵上。對此，陸委會20日指出：「有關網路謠傳兇嫌為新住民二代等是不實訊息，國人切勿繼續傳散。」

針對坊間傳言張文是中國籍新住民二代，陸委會20日表示對這起震驚社會的刑案，以及因此死傷的民眾致上最深沉的哀悼與慰問。同時，陸委會強調，有關網路謠傳兇嫌為新住民二代等是不實訊息，國人切勿繼續傳散。對於少數有心人士藉社會不幸事件，刻意激化內部對立衝突，製造聲量，本會提出嚴正譴責。

另外

，陸委會官員昨也受訪表示，張文非中配之子。至於有無中共介入，待相關單位調查釐清。

