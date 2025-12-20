北捷砍人嫌不只一人？綠議員要求嚴辦假消息

▲北市議員顏若芳要求北市府全面啟動災難心衛服務、嚴緝假訊息與模仿犯罪。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 台北車站昨晚傳出隨機持刀攻擊案，一名戴著防毒面具的男子在先是在捷運台北車站內丟擲煙霧彈，接著手持長刀跑至捷運中山站附近隨機砍人，造成4死、11傷。針對網路傳出「兇嫌不只一人」、「犯嫌張文僅有單名，恐為中國人」等假消息，引發社會恐慌。對此，北市議員顏若芳今（20）日要求北市府全面啟動災難心衛服務、嚴緝假訊息與模仿犯罪。

蔣萬安今日上午召集各局處進行跨局處會議，並於會後受訪。媒體詢問網傳包括嫌犯張文身份好像是中國籍，是否擔心之後變成政治操作？蔣萬安表示，警察局向他回報「不是」，並強調「不實的訊息希望不要再持續的流傳。」

顏若芳表示，她在昨天已要求台北市政府除了死、傷者及家屬的醫療及心理支援，市府也應啟動災難心理衛生服務，主動調查台北車站、北車捷運站、南西誠品周邊商家，以及現場目睹者、間接影響者的心理需求，要主動出擊，透過安心服務，接住每一顆受傷、受驚嚇的心。

顏若芳表示，在資訊混亂的時刻，政府必須即時澄清錯假消息。針對刻意造謠、甚至惡意煽惑模仿犯罪的言論，請警方務必嚴查速辦，絕不容許二次傷害。

顏若芳說，調查結束後，必須痛定思痛，如何提升公共空間的即時反應速度？如何讓民眾具備更高的危機應對能力？這是政府接下來最重要的課題。

