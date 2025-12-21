北捷砍人案傷者最新情況曝光 石崇良：社安網須冷靜檢視

石崇良說，衛福部將持續擴大心理諮商資源，服務對象延伸至成人。(記者塗建榮攝)

〔記者侯家瑜／台北報導〕台北市前(19)日發生隨機持刀攻擊事件，造成4死11傷，震驚社會。其中一名傷者為HIV(愛滋病毒)感染者，引發外界對社會安全網是否出現破口、HIV感染風險的關注。衛福部長石崇良今(21)日出席「醫療韌性守護健康台灣」研討會時，除針對關於HIV感染疑慮回應外，也透露目前傷者病況穩定，社安網部分，他說近年已有明顯強化，但仍將藉此事件全面檢視是否仍有可精進之處。

社會安全網計畫2.0明年將上路，不過前日的隨機持刀攻擊案引發人心惶惶，就有外界質疑，社安網是否有破洞？石崇良坦言，這起事件是非常不幸的社會事件，整個社會都籠罩在哀傷氣氛中，但也必須冷靜檢視社會安全網的運作。他指出，社安網自107年推動至今，近10年間在專業量能上已有顯著成長，相關人力與服務量能約提升4倍，各地心理衛生中心也陸續建置，對社會穩定與民眾心理健康發揮重要功能。

他表示，這起個案過去並未出現脆弱家庭、藥癮或心理疾病等明顯警訊，與社安網目前主要著力的高風險族群並不相同，因此仍需時間釐清事件背後的風險因子，才能進一步檢討政策是否需要調整，也說不適合在這麼短的時間內就下結論。

針對傷者狀況，石崇良表示，目前仍有5名傷者住院治療中，加護病房個案已明顯進步、全數脫離生命危險，其餘住院傷者多為刀傷撕裂傷，恢復情況良好。後續衛福部將特別關注心理層面的支持，防範創傷後壓力症候群(PTSD)，已安排社工與心理衛生專業人員介入，協助受害者及家屬度過身心復原期。

在心理健康政策方面，石崇良指出，衛福部已持續擴大心理諮商資源，今年到明年皆有心理諮商支持計畫，服務對象從青少年延伸至成人，每人每年可使用3次心理諮商，採預約制，相關合作醫療機構已公布，鼓勵有需要的民眾善加利用。

至於HIV感染疑慮，衛福部昨已說明，透過血液暴露感染HIV的機率低於萬分之一。石崇良今則表示，目前追蹤情況顯示，來電諮詢者多為風險評估問題，並未出現需啟動預防性投藥的實際案例，請民眾不必過度恐慌，但若有疑慮，仍可透過1922專線尋求專業協助。

石崇良指出，目前仍有5名傷者住院治療中，病況穩定。(記者塗建榮攝)

