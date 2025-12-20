北捷砍人案全面戒備！卓榮泰要求再策劃：警力「太集中」要看到平均率

記者陳思妤／台北報導

27歲的凶嫌張文昨（19）日在北捷台北車站、中山站一帶隨機攻擊，丟擲煙霧彈、持長刀砍殺民眾，最後墜樓身亡，整起事件造成4死11傷。行政院長卓榮泰今（20）日到警政署聽取報告，他強調「我們的責任都非常的重大」，並提到下午時張文就在林森北路、長安東路焚燒機車，正在清理第一時間如何處置，讓他能夠繼續犯案。他也提到，看到了見警率，但要再嚴密策劃，「還要看到平均率，不能太多人集中在某一個地方」。

廣告 廣告

卓榮泰表示，昨天這一夜心情都非常的沉重，這一件蓄意隨機的襲擊事件，在國人的眼前發生，「我們的責任都非常的重大」。他說，昨天傍晚17點23分事件發生之後，還在行政院就聽見救護車呼嘯而過，而且數量相當的多，10分鐘之內，了解到事件發生，就隨時在院內待命、動員。

卓榮泰指出，在第一個鐘頭的時間內，警政署就掌握了嫌犯的特徵，一直到了18點40分，「我還在現場跟媒體朋友做說明的時候，發生了在南西店、中山站第二次的事件」。

卓榮泰表示，很可惜張嫌墜樓而亡，沒有辦法從身上查獲到具體的動機，但是昨天徹夜指示警政署無論如何，犯罪動機、身分背景、準備的犯案過程，要在最短的時間內清查清楚，要向所有受害的家屬跟國人做清楚的說明。

卓榮泰指出，昨天除了這一項的指示之外，也特別請求全國的員警同仁，加強所有鐵公路、捷運、航空站重要人潮聚集地方的戒備，這點是必定要讓國人感到心安的。他說，從昨天發生事件之後，資訊陸續的完整蒐集，有幾件事情還要必須的清查。

卓榮泰說明，昨天下午從3點40開始，在林森北路、長安東路焚燒機車，應該會有所資料的掌握，民眾應該有所反應，或是員警應該有所掌握，第一時間到底如何處置，讓嫌犯因而能夠在之後繼續作案，這個部分警政署正在清理當中。

卓榮泰提到，第二點，所有錄影帶的影像，要全數把連貫起來，要找出可以在更快時間內做出遏止的處置，要全面清查，請台北市警察局跟警政署通力合作，在檢察官指揮下完成工作。

「第三件要檢討的是」，卓榮泰表示，從昨天開始，各個重要路口還有車站已經看到很多警察，讓民眾安心。但，從昨天他到台大醫院，以及剛剛經過三總、松山醫院以及馬偕醫院之後，他特別從雙連站走到中山站，在中山站確實看見了保一的同仁，還有台北市的警察、捷運警察都在現場。

卓榮泰認為，看到了見警率，但特別請警政署跟台北市警察局要再嚴密策劃，「還要看到平均率，不能太多人集中在某一個地方」，因為從雙連站走過來，沒有看到應該有的警力配置，但中山站卻有比較多的數量，希望大家能夠再重新的規劃，除了見警率還有平均率，在這個時候才能全面的有效防範。

卓榮泰指出，報告裡面已經寫得相當清楚了，包括煙霧彈來源、汽油彈的製作，都掌握了第一個現場的狀況，另外還有必須清查的，就是在丟擲汽油彈、煙霧彈的時候，旁邊有幾位民眾快跑或是緊隨而過，這些關係人有沒有其他證詞以及現場的理解，可以對案情更加清楚。

卓榮泰提到，余先生是捨身阻止犯嫌，不幸身亡，北捷公司也有同仁，為了保護機房，奮不顧身的英勇行為。他說，中央、地方、各個單位事後要對這些捨身負責的英勇行為，要予以必要作為，表達政府的感謝、人民的尊敬。

最後，卓榮泰強調，一方面追查原因，一方面讓社會感到安心跟溫暖，是現在必須要做的，還有各個單位要加強檢討剛剛所提示的幾點。

更多三立新聞網報導

北車襲擊4死！警政署指「隨機有計謀襲擊」：總統希望深入調查嫌犯背景

北車隨機攻擊 賴清德令建立制度：快打部隊要往「反恐警力訓練」建置

騎士等紅燈被張文砍死！死者姊心碎問犯案動機 卓榮泰：努力還大眾真相

北捷砍人釀4死！車站、機場急提高見警率 卓榮泰喊話：請對台灣有信心

