北捷砍人案就在眼前！女星直擊「滿地是血」嚇到失眠整晚噩夢

女團 L.C.G. 勵齊女孩成員惟婷，事發當下就正好在無差別攻擊案發現場。（圖／翻攝自IG @weitingnana__）

北捷在19日晚間發生震驚社會的張文隨機攻擊事件，不僅造成4死11傷的重大傷亡，還讓全台人心惶惶陷入恐慌，更有多位身處現場或距離極近的藝人至今仍心有餘悸。女團 L.C.G. 勵齊女孩成員惟婷，事發當下就正好就在案發現場，還直擊事發的狀況。

中山站外發生無差別攻擊事件現場集結50名警力。（圖／翻攝畫面）

惟婷昨（20）日出席《記得愛聖誕公益》演唱會活動時回憶，當時正在過馬路，突然聽到四周傳來大量尖叫聲，下一秒便看見多名民眾倒臥在人行道上，地面滿是鮮血，救護車聲此起彼落，畫面極度駭人。惟婷坦言，「那是我人生看過最多救護車的一次，整條南京西路幾乎被塞滿，最後還看到犯人被抬上救護車」。當下那一刻腦袋一片空白，只剩本能反應趕快逃離現場。

惟婷回家後情緒久久無法平復，腦海反覆浮現事發畫面，整晚失眠連作惡夢。（圖／翻攝自IG @weitingnana__）

她進一步透露，回家後情緒久久無法平復，腦海反覆浮現事發畫面，整晚失眠甚至連作惡夢，「睡前一直想，心裡有一種被壓住的感覺。」她也提到，當時仍有不少人停下腳步圍觀，讓她更加感到不安，認為大家的警覺心真的需要提高。而勵齊女孩昨晚仍照常登台演出，主辦單位阿沁也表示，因應事件已全面加強安檢，進場翻包檢查。他感慨表示，前一晚大家才剛聚在一起吃飯，看到消息時全都嚇了一跳，「台灣怎麼會發生這樣的事。」

昨天 L.C.G. 勵齊女孩照常演出。（圖／紅心字會提供）

而同樣距離事發地點僅數分鐘路程，還有藝人林美貞。她烘焙工作室就位在中山區巷弄內，與誠品南西僅約4分鐘步行距離。事發當天下午5點多，她原本打算外出覓食，卻因發現人潮異常壅擠，直覺選擇折返。直到晚間開車離開時，經過中山北路見到前所未有的大塞車，打開收音機後才得知發生恐怖攻擊，當場嚇傻直呼：「原來離我這麼近。」坦言原本計畫和即將返台的兒子一起跨年，如今已打消念頭，只希望大家都能平安。

