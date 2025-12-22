北捷砍人案引愛滋疑慮！衛福部「接21通諮詢」 石崇良：僅個位數轉介投藥

衛福部長石崇良表示，目前已接獲21通相關諮詢電話，少數個案接受預防性投藥。 圖：衛生福利部提供(資料照)

[Newtalk新聞] 台北市捷運中山站19日晚間發生隨機攻擊事件，造成多人死傷。其中有一名遭襲擊受傷的民眾為愛滋病(HIV)感染者，疾病管制署已成立暴露後諮詢及公費預防性投藥專案，並開放防疫專線供民眾諮詢。衛福部部長石崇良今上午表示，目前已接獲21通諮詢電話，其中有個位數的個案已經轉介到醫療端做預防性投藥。

在北市隨機攻擊事件後，衛生福利部於20日證實，其中一名遭襲擊受傷的民眾為已通報、並持續服藥穩定控制的愛滋病(HIV)感染者，疾病管制署已針對此案成立暴露諮詢及公費預防性投藥專案，並開放1922防疫專線供民眾諮詢。

衛福部長石崇良今(22)日上午出席立法院接受媒體訪問時表示，目前已接獲21通相關諮詢電話，多數都是擔心自己有接觸感染，其中有個位數個案是經評估後，接受預防性投藥的情況。至於總計會有多少人數需要評估，石崇良也說明，由於案發現場較為混亂，部分僅受輕傷的民眾未即時就醫，因此未被登錄名單，因此衛福部才會主動公布專線，讓會擔心的民眾諮詢後再轉介，協助民眾進行後續風險評估。1922防疫專線目前仍持續開放，將於72小時黃金期，提供必要的醫療轉介與協助。

疾管署指出，血液暴露導致感染愛滋的機率極低，估計可能低於萬分之一，且暴露後預防性投藥安全且有效，投藥完成後可再降低感染機率至零。疾管署說明，事件發生當時若有遭砍傷，或血液接觸到傷口、眼睛等黏膜部位且尚未就醫的民眾，應撥打1922防疫專線進行諮詢，將由專人協助轉介感染專科醫師，評估是否進行預防性投藥，如經評估確認後需要投藥，將及時轉介至醫院急診或門診於暴露後72小時內完成投藥，以降低感染風險。

