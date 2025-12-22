北捷砍人案引愛滋疑慮！衛福部「接21通諮詢」 石崇良：僅個位數轉介投藥
[Newtalk新聞] 台北市捷運中山站19日晚間發生隨機攻擊事件，造成多人死傷。其中有一名遭襲擊受傷的民眾為愛滋病(HIV)感染者，疾病管制署已成立暴露後諮詢及公費預防性投藥專案，並開放防疫專線供民眾諮詢。衛福部部長石崇良今上午表示，目前已接獲21通諮詢電話，其中有個位數的個案已經轉介到醫療端做預防性投藥。
在北市隨機攻擊事件後，衛生福利部於20日證實，其中一名遭襲擊受傷的民眾為已通報、並持續服藥穩定控制的愛滋病(HIV)感染者，疾病管制署已針對此案成立暴露諮詢及公費預防性投藥專案，並開放1922防疫專線供民眾諮詢。
衛福部長石崇良今(22)日上午出席立法院接受媒體訪問時表示，目前已接獲21通相關諮詢電話，多數都是擔心自己有接觸感染，其中有個位數個案是經評估後，接受預防性投藥的情況。至於總計會有多少人數需要評估，石崇良也說明，由於案發現場較為混亂，部分僅受輕傷的民眾未即時就醫，因此未被登錄名單，因此衛福部才會主動公布專線，讓會擔心的民眾諮詢後再轉介，協助民眾進行後續風險評估。1922防疫專線目前仍持續開放，將於72小時黃金期，提供必要的醫療轉介與協助。
疾管署指出，血液暴露導致感染愛滋的機率極低，估計可能低於萬分之一，且暴露後預防性投藥安全且有效，投藥完成後可再降低感染機率至零。疾管署說明，事件發生當時若有遭砍傷，或血液接觸到傷口、眼睛等黏膜部位且尚未就醫的民眾，應撥打1922防疫專線進行諮詢，將由專人協助轉介感染專科醫師，評估是否進行預防性投藥，如經評估確認後需要投藥，將及時轉介至醫院急診或門診於暴露後72小時內完成投藥，以降低感染風險。
更多Newtalk新聞報導
57公民團體、445學者、375律師、2504各界公民加入連署 力挺憲法法庭判決
中科作業員自稱張文｢同夥｣預告板南線屠殺辯惡作劇！深夜羈押禁見
其他人也在看
「民進黨出賣先賢理念」 學者曝藍白「這法案」激到政院不副署：治理無能才出狠招
行政院長卓榮泰宣布不副署《財政收支劃分法》修正案，對此，民眾黨今（21）日舉辦「 憲政還是亂政？從拒絕副署看行政權的邊界與失控」論壇，國立台灣大學政治系退休教授、前考試委員黃錦堂於會中表示，民進黨出賣了黨內先賢的議會民主理念。黃錦堂表示，此次政院的不副署，是一種選戰上的謀略，原先不一定是針對《財劃法》，因為《財劃法》11月14日就三讀通過，而11月20號政......風傳媒 ・ 11 小時前 ・ 27
《憲法訴訟法》新制立法程序有重大瑕疵 牴觸憲法即日起失效！
即時中心／林韋慈報導立院藍白黨團去年修正憲法訴訟法，讓憲法法庭作成判決及暫時處分裁定，應經由大法官現有總額10人以上參與評議，且違憲宣告人數不得低於9人，導致憲法法庭實務運作困難，民進黨團總召柯建銘等人提起釋憲；憲法法庭今（19）日宣判，新制立法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，均牴觸憲法，自本判決公告之日起「失其效力」。民視 ・ 1 天前 ・ 85
「行政院長不副署是煙霧彈」 黃國昌：關鍵是賴清德拒絕公布法律
行政院長卓榮泰宣布不副署立法院三讀通過、覆議失敗的《財劃法》修法，民眾黨主席黃國昌今（21）日表示，行政院長不副署從頭到尾就是煙霧彈，行政、立法之間相互checks and balances（制衡）的關係，在覆議制度結束時就結束了，今天問題的關鍵是總統賴清德不公布法律。黃國昌說，行政院長不副署這件事，全台灣沒人聽得懂，副署制度在我國《憲法》本文裡面，以法律案......風傳媒 ・ 17 小時前 ・ 4
彈劾賴清德 黃國昌：全國辦完公聽會才會進行投票表決
[Newtalk新聞] 針對行政院長卓榮泰不副署財劃法，國民黨團、民眾黨團19日宣布彈劾賴清德總統。民眾黨主席兼黨團總召黃國昌今（21日）表示，目前會先在全國各地辦公聽會，之後才會進行投票表決的程序，邀賴清德總統以「被彈劾人」身份列席說明。 民眾黨下午舉行「憲政還是亂政」公民論壇，黃國昌會前接受媒體聯訪，黃國昌指出，針對彈劾文上週五已連署完畢，也送到立院議事處，週二就會排入程序委員會，預計週五提出彈劾程序草案，包括何時召開全院委員會、程序如何進行等，他這兩天在跟國民黨立委羅智強密切討論當中。 黃國昌說，民眾黨團慎重看待彈劾程序，未來會在立院先召開公聽會，同時也依立法院職權行使法規定，邀賴清德總統列席說明，「請賴清德總統注意，不是邀請你來進行國情報告，是依照立法院職權行使法規定，請你以被彈劾人的身分列席說明！」 黃國昌表示，他也提醒賴清德總統不要誤會，可以請被彈劾人須列席說明，這條文跟新國會一點關係也沒有，而是賴自己當立委時就通過的條文，不知道會不會到時候又說這條文違憲、立法院沒有資格邀請被彈劾人列席說明，然後司法5位獨夫又要急忙出來幫忙「賴皇帝」洗地。 黃國昌強調，民進黨政府現在做什麼新頭殼 ・ 16 小時前 ・ 2
240億打造藥物韌性 賴總統喊話儘速通過總預算
（中央社記者陳婕翎台北21日電）總統賴清德今天提到，打造醫療韌性，未來4年將挹注新台幣240億元執行「國家藥物韌性整備計畫」，呼籲立法院儘速通過明年度總預算案。中央社 ・ 17 小時前 ・ 5
隨機砍人案防創傷 北市衛生局24小時心理支持、設置關懷悼念空間
台北捷運昨（12/19）發生隨機砍人案，熟悉的和平街景染上鮮血，畫面觸目驚心；為協助受影響民眾及家屬穩定情緒，台北市衛生局啟動「心理諮詢安心方案」，共有6大措施，確保市民在事件後關鍵期間獲得充分支持。太報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
農曆年前重大活動137場 內政部：部署警民力1.7萬人次
張文隨機殺人案震驚社會，內政部說，至農曆年前重大活動共137場，都會加強維安部署，規劃使用警民力1.7萬人次；另也要嚴厲警告網路上想要模仿歹徒的言論甚至行動，警方與政府必會嚴正執法，民眾勿以此犯罪行為作為嬉鬧主題。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 11
川普與9家藥廠達成協議 調降藥品價格
（中央社華盛頓19日綜合外電報導）美國總統川普與9家大型製藥公司今天宣布達成協議，將削減政府醫療補助（Medicaid）計畫與現金支付者的藥品價格。這是川普讓美國藥價與其他富裕國家看齊的最新行動。中央社 ・ 1 天前 ・ 發起對話
張文失業1年無收入錢哪來？母親金援金額曝 警追「冷錢包」查金流
27歲嫌犯張文19日在台北車站M7出口、捷運中山站以及誠品南西店朝人群丟擲煙霧彈襲擊、再隨機殺人，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。無業的張文究竟為何有錢可以購買煙霧彈、計畫犯案？據悉張文母親雖聲稱已2年沒和兒子聯絡，但仍心疼兒子會固定匯款，金額也曝光，警方將持續追查背後金流。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 55
復出等時機／獨家！當醫師娘忙育兒 愷樂消失6年釋復出訊號
2020年捲入羅志祥感情風波後，「蝴蝶姐姐」愷樂以近乎人間蒸發的方式，從大眾視野中撤離。這1,000多個日子裡，她低調和醫師老公結婚，2年前透過社群驚喜宣布生子，生活恬淡而幸福。據悉，在朋友和粉絲的鼓勵下，她有了復出的念頭，並向本刊透露近況，這也是愷樂消失幕前6年來，第一次回應媒體。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前 ・ 26
MLB》道奇延遲支付玩超大！美媒分析「贏球抵債」模式
洛杉磯道奇隊儼然成為新一代「邪惡帝國」，隨著明星守護神迪亞茲（Edwin Díaz）以3年6900萬美元（約新台幣21.7億）合約加盟，道奇隊的「延遲支付」總額已正式衝破10億美元（約新台幣315億元），預計要到2047年才能全數付清。這項驚人數據不僅震撼體壇，更讓道奇隊被砲轟是鑽大聯盟規則漏洞，利用「借明天的錢，買今天的冠軍」策略壟斷頂級球星。中時新聞網 ・ 12 小時前 ・ 9
台捷運史3起隨機砍人犯嫌「共同點」曝 命理專家：毛骨悚然
社會中心／綜合報導北市19日發生駭人隨機砍人案，犯嫌張文在台北車站、中山站施放煙霧彈後，便利用刀械隨機殺人，造成3位民眾重傷送醫不治。對此，命理專家楊登嵙則透露，2014年因在北捷殺人遭判死刑的鄭捷、2024年的中捷持刀隨機傷人的洪淨與張文，3人皆有驚人共同點。民視 ・ 23 小時前 ・ 102
2波冷空氣接力！「這天」全台轉冷炸雨彈 強度恐達冷氣團等級
今（22）日受到東北季風影響，部分地區有局部短暫雨。氣象粉專「進擊の天氣小編」表示，今、明兩天將迎一波冷空氣南下，台南以北低溫15至17度，且聖誕節前後又會有一波強冷空氣南下，全台轉冷，請民眾務必注意保暖。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 4
警方作為遭疑！藍營反問不給方仰寧的是誰？
[NOWnews今日新聞]台北市19日發生隨機殺人事件，造成4死多人受傷悲劇。對於民進黨台北市議員簡舒培質疑：「連續縱火後還能犯案北市警網到底出了什麼問題？」藍營人士今（21）日直言，最沒資格見獵心喜...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 240
隨機殺人犯張文媽媽是陸配？他揭國軍「很多」：有人已升中將，綠營還想說嘴？
台北市19日發生震驚全台的隨機殺人案，27歲嫌犯張文在台北車站投擲煙霧彈，而後到中山站誠品百貨南西商圈持刀殺人後墜樓，最終送醫不治，此案累計4死、6人輕重傷。由於張文頭戴防毒面罩、疑似身著防彈背心，小腿綁上護具，加之檢警在其住處搜出煤油桶、汽油彈製造工具等，明顯預謀犯案，背景及犯案動機備受關注。對此，前立委蔡正元直指，綠營大做文章說張文母親是中國大陸人，事......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 608
坦言2結局「都算民進黨贏」！沈富雄曝2026警訊：藍營5縣市恐全部失守
面對即將到來的2026大選，即便藍白陣營經歷兩次反罷成功後士氣大振、被看好接力痛擊民進黨，仍有不少時事評論員、藍營人士提出警告；針對資深媒體人黃暐瀚此前點名，目前由國民黨執政的5個縣市恐遭綠營翻轉一事，前立委沈富雄坦言，藍營5縣市可能一次丟掉4席、甚至5席全丟。黃暐瀚點名宜蘭縣、台東縣、新竹縣、彰化縣跟嘉義市等5縣市「有失手可能」；沈富雄在《POP大國民》節......風傳媒 ・ 22 小時前 ・ 315
畏罪才跳樓？誠品員工推測 「根本想逃逸」但張文算錯一步：紙箱早清除
妨害兵役通緝犯張文19日在台北市犯下震驚社會的隨機殺人案，至今包含他自己已有4人死亡，就在攻擊北捷後轉往誠品西南店展開另一波攻擊後，隨即從百貨公司樓頂墜樓身亡，雖然外界推測是遭到警方包圍而畏罪尋短，但誠品內部員工則透露，原本墜樓點堆滿紙箱，且就在攻擊事件發生前已經堆到一個成人這麼高，不禁懷疑張文勘查過地形，但就這麼剛好在他墜樓前已經清除完畢，導致張文墜樓後直接落在水泥地面傷重不治。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 90
遇到隨機殺人怎辦？退役反恐特勤教官教你「唯一活命法」
北捷及中山站商圈19日晚間發生隨機攻擊事件，27歲凶嫌張文持刀展開恐怖攻擊，造成4死11傷的重大傷亡。張文犯案後一路逃逸，最終在追捕過程中自高處墜樓身亡，整起案件震驚社會。對此，退役反恐特勤教官陳重光20日也提醒民眾，若不幸遭遇隨機攻擊事件，第一時間應迅速逃離現場。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 63
蕭淑慎重現20年前「金鐘奶」深V開到肚臍 結婚8年屢傳婚變！公公對外發聲了
49歲的蕭淑慎2005年時曾以《孤戀花》入圍第40屆金鐘獎最佳女主角獎，當時胸前開深V到肚臍的黑色禮服相當經典，相隔20年，她與老公梁軒安拍攝甜蜜寫真，再度穿上這套禮服重現「金鐘奶」，時隔20年竟沒有太多差別，彷彿穿越時空。鏡報 ・ 1 天前 ・ 7
「5種最耐餓食物」曝！研究：第一名是白麵包的3倍
很多人減重就敗在餓。食安專家韋恩（楊世煒）表示，問題未必在於吃得不夠，而是吃到「不耐餓」的食物。他表示，研究指出，5種「最有飽足感」的食物，由高到低分別為水煮馬鈴薯、魚類、燕麥、豆類與扁豆、橘子與蘋果。減重者應選擇飽足感高的食物，才能長期飲食控制。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 1