北捷砍人案掀陰謀論！「國師」唐綺陽：勿被謠言牽著走

台北車站及中山商圈發生的隨機砍人事件，造成4人傷亡（含嫌犯），而嫌犯張文最終在警方包圍下墜樓身亡，事件引發了社會的廣泛關注與討論。隨著事件的發展，網路上出現了不少陰謀論與共犯的傳言，但警方強調張文是單獨作案，並已澄清相關謠言。對此，「國師」唐綺陽提醒大家：「穩住情緒很重要，不要被網路謠言牽著走，否則只會讓恐慌加劇。」

星座專家唐綺陽在社交媒體上發文指出，事件發生後，社會仍在震驚之中，並呼籲大家保持冷靜，避免被不實資訊引導而加劇恐慌。她提到，從今日起將進入為期20天的日火合相，這一現象可能使人們變得緊繃與急躁，並提醒大眾注意燒燙傷及發炎等健康問題，特別是工作環境中容易受傷的人。

唐綺陽也對事件中的逝者與傷者表達了哀悼，希望他們安息並早日康復，並期盼台灣能夠恢復平靜。

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：1953

◆法律扶助基金會：02-412-8518

