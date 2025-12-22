北捷砍人案效應，蘇巧慧：「小橘書」沒有重大暴力危害事件指引？劉世芳：新版擬納入

張文在台北車站與捷運中山商圈犯下無差別殺人案，震驚全台，「小橘書」《台灣全民安全指引》內容，引起朝野立委關注小橘書的內容，對此，內政部長劉世芳二十二日在立院內政委院會表示，如果立委允許再版更新，可研議將恐怖攻擊與重大暴力危害事件放入，她說「明年會再出新版」。

立院內政委員會邀內政部長劉世芳等官員就計畫性攻擊事件進行「社會治安維護之檢討與精進」專題報告並備質詢。

她在報告時首先提到，截至二十一日晚間七時止，已蒐報網路重大風險訊息二十件，逮捕三名嫌犯到案，至農曆新年前全台共一三七場大型活動，已規劃動員警民力約一點七萬人次。

民進黨立委蘇巧慧在質詢時提出，「小橘書」是否有教導民眾因應重大危害生命事件的指引？

劉世芳回應，比較沒有那麼明確，但十二頁「如何自救與互救」裡面，有提到毒化物質災害。她認為未來「小橘書」應加入因應恐怖攻擊、重大暴力危害事件的重要指引。

蘇巧慧指出，「小橘書」中沒有面對重大暴力危害事件時的方式，但今年七月行政院國土安全辦公室有出版「民眾自我安全防護常識彙編：反暴力重大人為危安事件或恐怖攻擊」，內容定義常見手段包括砍殺、縱火、槍擊、挾持、爆炸等，其中砍殺、縱火與該案符合。

她認為，就如何辨識可疑人事物，指引也很清楚明白地告訴民眾未來在場合上看到什麼人，可以覺得是可疑的人事物，以及如何辨識危險物品、碰到可疑人事物要怎麼通報，畢竟通報警察也需要技巧，免得降低通報時間。

對此，劉世芳允諾：「下次更新版時會放到裡面去」。

國民黨立委張智倫認為「小橘書」內容要增進，國民黨立委許宇甄則質疑書中並沒有關於隨機攻擊事件的因應。

劉世芳說，委員如果支持「小橘書」，我們明年會再出新版。