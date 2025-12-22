北捷砍人案證明「小橘書」有用？劉世芳籲：完整翻閱掌握緊急避難資訊

內政部長劉世芳、警政署長張榮興於立院內政委員會會議前，接受媒體聯訪。 圖：金大鈞/攝

[Newtalk新聞] 捷運台北車站及中山站外日前發生隨機傷人事件，造成凶嫌張文與另外3位民眾死亡，15人輕重傷，該事件發生再使俗稱「小橘書」的《台灣全民安全指引》再度掀起關注。對此，內政部長劉世芳今（22）日說明，目前「小橘書」發送至各縣市的比例已達約86%，整體發送成功率約七成，呼籲民眾花時間從頭翻閱，有助於在突發狀況時冷靜應對。

立法院內政委員會今日變更議程，就計畫性攻擊事件進行「社會治安維護之檢討與精進」專題報告並備質詢。內政部長劉世芳於會前接受媒體聯訪。

劉世芳指出，「小橘書」內容已清楚列出緊急避難時的應對方式，包括受傷處置、外科急救，以及報案電話等相關資訊。她表示，希望民眾能把這本指引「再看清楚」，在碰到狀況時，能夠更冷靜思考如何避難，這也是「小橘書」最主要的功能。

針對近期治安事件後續維安作為，劉世芳說，在發生相關事件後，她已與警政署於過去週末期間，邀集六都及16個縣市的警察首長，共同盤點從耶誕節、元旦到農曆年前期間的各項大型活動。

她表示，相關大型活動涵蓋交通場站、傳統市集及跨年晚會等，預估總計約137場，屆時動員警力將達1萬7千多人，另有1萬1千多名民力投入，其中約7千多人屬於民力支援。

劉世芳強調，相關部署主要有兩個目標，第一是提高「見警率」，希望能對模仿犯產生遏阻效果；第二則是希望能有效維護活動與公共場所的安全。她也呼籲各公司協力配合，若發現相關狀況，應立即向警方通報。

