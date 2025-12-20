北捷砍人案釀4死…邊荷律沉重發文吐心聲！

娛樂中心／翁莉婷報導



韓籍啦啦隊成員邊荷律來台發展超過1年，以活潑甜美外型、活力十足的精湛舞技擄獲大批球迷的心，迅速累積超高人氣。昨（19日）在北捷台北車站、中山站發生的連環砍人案，隨著消息傳開邊荷律也在社群焦急發聲並直呼「沒能好好入睡，心情非常沉重」。





.

暖心民眾前往案發地點送花哀悼，此外可以看見現場還沒完全清理乾淨。（圖／翻攝畫面）

.

邊荷律在社群發文呼籲大家「出門注意安全」。（圖／翻攝自Threads、IG@yuling34）

昨（19）日在北捷台北車站、中山站發生「連環砍人案」，27歲男子張文先是隨機亂丟煙霧彈、製造現場恐慌，接著持刀一路衝進商場狂砍攻擊，最後在警方圍捕下墜樓身亡，包括他在內共造成4人身亡、多人受傷，該事件引發國際媒體的關注，今（20）日中山站誠品前方可以看見有不少民眾送花哀悼，而誠品生活南西也宣布12月20日將暫停營業一天。韓籍啦啦隊成員邊荷律得知消息後，也在社群Threads發文寫下「直到現在我仍然沒能好好入睡。看到中山站的事件後，心情變得非常沉重，為逝者祈求冥福」。面對這樣的情況她痛心表示「真的不知道該說些什麼，即使我沒有宗教信仰，仍然在懇切地祈禱，希望這樣的事情不要再發生」，還呼籲大家外出時一定要多加小心，注意自身安全。

.

隨著文章曝光，引來不少網友關心。（圖／翻攝自Threads@yuling34）





貼文曝光後，引來許多粉絲留言安慰「警察都加強戒備了，荷律不要太擔心」、「荷律別想太多好好休息睡覺，今天又是忙碌的一天，別累壞了」、「最近很多大型活動，大家提高警覺，製造恐慌的人也很多」、「這件事情是偶發事件，不用太過害怕」、「還沒睡加1，一直在想怎麼會這樣」、「台灣算安全的國家，但每個國家都有一些變態行為」。





《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》關心您：

◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953

◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00

原文出處：北捷砍人案「現場近況」曝！邊荷律發文吐心聲「沒能好好入睡」惹粉心疼

