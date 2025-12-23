北捷砍人案震撼社會…警方記者會未檢討人力不足 謝曜州籲：應更直面問題

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

上週五（19日）在北捷、中山商圈發生的隨機殺人案震驚全國，各界都在嚴防類似事件再次發生。台北市警局昨（22）日召開記者還原當晚情形，對此，TVBS《國民大會》的主持人謝曜州在社群平台發文表示，「第一線員警的拚命，這一點絕對沒話說，值得大家鼓掌到爆，真的是賣命。」不過他也坦言聽完警方的檢討記者會，沒聽到想釐清的問題。

上週五（19日）在北捷、中山商圈發生的隨機殺人案震驚全國，各界都在嚴防類似事件再次發生。（圖／網友＠asd891031授權提供、翻攝畫面）

謝曜州指出，警方在記者會中著重於作案過程的回溯，試圖凸顯警方全力追捕的努力，但從現場多支民眾拍攝的影片來看，仍存在不少疑點尚未被說明。他以捷運中山站M8出口附近的星巴克為例，表示嫌犯張文在店外行兇、投擲煙霧彈後，店內仍有不少民眾渾然不知，甚至繼續飲食，直到鐵捲門因偵測到煙霧緩緩降下，顯示現場警示與疏散機制恐有不足。

廣告 廣告

此外，謝曜州也質疑警方在嫌犯縱火後一路逃竄至台北車站的過程中，是否有統一的指揮與即時橫向聯繫機制。他指出，嫌犯只要更換外套、轉換交通工具，就可能形成追緝斷點，若鐵路警察、捷運警察及轄區分局之間無法即時透過無線電互通資訊，「那到底誰可以縱觀全局？」

謝曜州更直言，警方在檢討記者會中並未正面回應人力不足的問題，「這更是關鍵中的關鍵」。他認為，警方的檢討應更全面且直面問題，除了肯定基層員警的付出，也應誠實面對制度與系統上的缺失，才能真正避免類似悲劇再次發生。

更多FTNN新聞網報導

5度變裝、提前場勘…張文跳樓身亡是意外？ 4大關鍵曝張文犯案計畫

好笑嗎？新北男大生IG發「中山砍人不揪」引網恐慌 緊急道歉仍依恐嚇公眾罪送辦

余家昶挺身而出！相驗結果出爐...檢警悲悼「見義勇為」阻止傷亡擴大

