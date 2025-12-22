北捷砍人案！「傷者為何分送多間醫院」不就近治療？急診醫：做法正確

記者鄭玉如／台北報導

北捷砍人案釀4死11傷，傷者被分送至馬偕、台安、國泰等多家醫院救治。急診醫師達特傑生說明，分流是必要機制，現場消防救護的判斷與決策非常正確。（圖／翻攝YouTube／達特傑生DrJason）

27歲嫌犯張文19日在捷運台北車站與中山站周邊隨機攻擊，釀4死11傷。案發後，多名傷者被緊急送往馬偕醫院、台安醫院、國泰醫院等不同院所救治，引發外界好奇，為何不集中送往距離最近的醫院。對此，急診科醫師「達特傑生」說明，這是急診醫療中必要的分流機制，消防救護人員在現場的判斷與決策「非常正確」。

急診科醫師「達特傑生」在YouTube表示，一間規模中型以上醫院的急救室，通常處理一名內科OHCA的病患，或內科急救檢傷一、二級的患者，需要1名醫師搭配至少2到3名護理師，醫師進行插管，護理師協助按壓氧氣球、打點滴與心肺復甦術（CPR）等搶救措施。

若是重大外科創傷，急診人力需求更高。達特傑生表示，只要有一名嚴重外傷病人，就足以讓一間有規模的急診室「當機」，一名外科OHCA或重大創傷患者，往往需要2名醫師與4名以上護理師共同處理，若伴隨大量出血，必須立即找出出血點，骨折或脫臼還需緊急復位。

若上半身遭受重擊，出現氣胸、血胸，醫師須立刻放置胸管；若有大量出血，需進行人工血管置放。在患者尚未裝設自動壓胸器前，需要2名護理師輪流進行人工CPR。急診醫師同時還得使用超音波檢查胸腔出血情況，確認是否傷到心臟或內臟，並即刻聯繫外科團隊支援，通常一名外科創傷的患者，身邊可能圍繞7、8人，甚至10名以上醫護人員。

「達特傑生」強調，這次消防救護人員（EMT）判斷、決策都非常正確。即便當下各大醫院急診量能充足，外傷病患仍必須進行分流，避免單一醫院瞬間癱瘓。尤其在事發初期已出現2至3名OHCA患者，無法排除歹徒是否會再製造更多傷者，必須預先為鄰近醫院保留醫療能量，而「急診壅塞」與此次分流救治是兩回事。

最後他提醒，警方目前仍在釐清案情，民眾近期應提高警覺，盡量避免前往人潮擁擠場所，外出行走時不要只顧著滑手機，隨時留意周遭環境、保持警惕，確保自身安全。

文章經「達特傑生」授權引用

