北捷砍人案4死！遇隨機攻擊怎麼辦？吳怡農疾呼：民眾能做「4件事」

記者陳思妤／台北報導

表態想參選台北市長的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農（圖／翻攝畫面）

北捷台北車站、中山站一帶昨（19）日發生無差別的隨機攻擊事件，加上兇嫌張文在內，釀成4死11傷。表態想參選台北市長的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農今（20）日表示，為失去的生命哀悼，為倖存者集氣，並向堅守崗位的警消應變人員致意，他也提醒民眾所能做的4件事。

張文昨天先在台北車站隨機攻擊後，又轉往中山站一帶丟擲煙霧彈，接著持長刀衝向人群，還闖進中山南西誠品百貨行兇，整起事件造成4死11傷，死者包括張文以及3名無辜民眾。

吳怡農今天在社群平台表示，昨晚台北車站與南京西路發生無差別的攻擊事件，要為失去的生命哀悼，為倖存者集氣，也要向堅守崗位的警消應變人員致意。

吳怡農指出，這週發生一連串的無預警暴力事件，從美國到澳洲到自己的社區，相信接下來會有很多的社會討論，針對如何改善政府的緊急應變機制，以避免未來更多的遺憾；兩波攻擊之間的一個小時窗口，也可能成為焦點。

而民眾能多做些什麼呢？吳怡農分享壯闊台灣的貼文並指出，第一，平時的警覺，看到異狀、開口通報；第二，事故現場，觀察環境，自身安全第一；第三，面對暴力威脅的優先順序：run, hide, together （離開、躲藏、集體對抗）；第四，遇到執法人員，不要衝向他們，不要尖叫，迅速離開。請瞭解，員警的首要工作是排除威脅，但充滿人潮的現場，會增加他們執行任務的困難。

壯闊台灣說明遇到暴力威脅時關鍵3原則（圖／翻攝自壯闊台灣臉書）

吳怡農強調，很重要的是，請每個人多關照與留意自身的心理狀態。事發時人潮眾多，如果當時就在現場，或因看到新聞、網路影像感到不安，必要時請尋求專業諮商協助。

