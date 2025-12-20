北捷砍人疑模仿動漫！「作者表態」網嘆：就不要他真看過

社會中心／綜合報導



北市19日發生駭人隨機砍人案，現年27歲、名為張文的男子，先是在捷運台北車站內施放疑似帶有毒性的煙霧彈，並砍殺一名57歲男子，送醫後傷重不治。張文則徒步到附近的千惠旅館藏匿1小時左右，再赴人潮眾多的中山商圈進行隨機殺人，導致多位民眾身亡、受傷。如今，漫畫家梁紹先指出對方作案手法，似乎和漫畫《燃燒的西太平洋》第一集裡爆炸位置幾乎一模一樣，引發大量議論。





北捷隨機砍人疑模仿動漫橋段！「作者表態」網嘆：就不要他真的看過

張文先在北車捷運站內施放煙霧彈。（圖／翻攝畫面）

針對張文行兇地點，梁紹先在臉書撰文指出：「漫畫爆炸的畫面是在台北車站從M7出口，望向M8出口的地面上，漫畫中大爆炸的那個位置，介於M3出口至M8出口軸線上，較接近M8的位置。」他進一步說，其實常經過的人會知道，M7－M3的B1那一段區域人較少，適合做恐攻的準備，準備好發動恐攻的東西後，馬上就可以到人多的地方發動，北車人潮最多的地方是哪裡，也就是北車捷運站淡水線與板南線交會的位置，漫畫就是以此為考量進行繪製的。

漫畫家梁紹先指出，張文犯案手法和自身作品內容極為相似。（圖／翻攝畫面）對此，有網友紛紛留言「如果查到他有買老師的書來看到的話不就」、「其實出版的時候，要想想自己的作品會對社會帶來什麼影響，如果有人因此造惡，那很遺憾的是，這業力也會算你一份」、「好奇為何要畫這種漫畫」、「雖然老師的這畫面是好幾年前畫的，我們還知道劇情內容跟現實是分開的，但是難保會被說是報導成教唆犯罪」、「所以勒？你想表達什麼？」、「希望漫畫裡的劇情都不會發生。如果發生，希望我們都能表現得比漫畫中更好」。對此，梁紹先也回應：「我正擔心這點，這樣算教唆犯罪嗎？最近可能會有很多單位，請毛球老師去喝咖啡！」但他透露，自己當時創作初衷，是「希望看過漫畫後能預先準備做好防範」。



《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

