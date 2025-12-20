北捷砍人釀4死！車站、機場急提高見警率 卓榮泰喊話：請對台灣有信心

記者陳思妤／台北報導

北捷台北車站、中山站一帶昨（19）日發生隨機攻擊事件，27歲的通緝犯張文丟擲煙霧彈、砍殺路人後墜樓身亡，造成4死11傷。行政院長卓榮泰今（20）日前往三軍總醫院松山分院探視傷者，他強調，車站跟航空站已經提升見警率，希望在這時能讓國人安心，請大家給政府信心，也對台灣有信心。

張文在台北車站、中山站一帶隨機攻擊，丟擲煙霧彈、砍殺民眾，還衝進中山南西誠品百貨行兇後墜樓身亡，造成3名無辜民眾喪命，連同兇嫌在內釀成4死11傷。

卓榮泰今天上午依序前往內湖三軍總醫院、三軍總醫院松山分院、台北馬偕紀念醫院慰問傷者及家屬。他在松山分院探視傷者後表示，昨天到現在全國各重要車站、航空站已經全面提高戒備，不會有任何鬆散的情況。

卓榮泰強調，見警率提高、裝備全部加強、人員也增加，希望在大家心情比較負面的時候讓國人安心，這部分會持續進行，請大家給政府信心，大家也對台灣有信心。

