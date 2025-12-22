北捷砍人釀4死！高雄跨年全面戒備 維安規模曝

高雄市長陳其邁受訪時強調，明日起將由市警局主導兵棋推演，並於29日進行實兵演練，確保過年期間的大眾運輸系統及各類大型群眾活動安全無虞。施書瑜攝



台北捷運台北車站及中山站19日發生隨機攻擊案，造成4死11傷，為嚴防模仿效應，高雄市維安全面升級，高市警局明起進行兵棋推演，並於29日實兵演練，市警局今（12/22）表示，將全面提升大型活動的應變能量，演練內容也曝光。

高市警察局表示，為確保跨年活動期間民眾安全，警方已提前完成相關維安整備與演練作業。繼去年跨年期間曾針對維安部署與人群疏散進行實兵演練後，今年已是連續第二年擴大強化演練規模，全面提升因應大型活動的應變能量。

市警局指出，今年演練重點聚焦於肢體衝突、攜帶武器滋事，以及人潮密集時可能引發的踩踏風險等突發狀況，模擬實際情境進行即時處置演練，強化第一線員警的判斷與應變能力。同時，警方也配合市府應變中心的指揮體系，強化受理通報時的即時研判機制，提升後續警力調派與資源整合效率。

在現場部署方面，警方以十字形安全通道與防踩踏小組等專責警力為基礎，確保人流動線順暢，降低突發事故風險；並同步強化科技維安，包含加強無人機巡查、燈光與廣播系統、夜間照明設備，以及增設高解析度監視器等措施，全方位掌握現場狀況。

市警局強調，將持續滾動式檢討維安策略，結合人力與科技資源，確保跨年活動在熱鬧歡慶之餘，也能讓市民安心參與、平安返家。

