北捷砍人「血淋淋直播」看了心慌？專家教5招調適情緒

【國際中心／綜合報導】近來恐怖攻擊頻傳，從澳洲雪梨邦代海灘掃射，到昨晚捷運台北車站喋血，無不讓人心驚膽跳。鋪天蓋地的報導與目擊者直播的血淋淋畫面，可能加重焦慮與不安。專家建議不妨參考下列5點做法有助穩定情緒、減緩心理壓力。

北捷喋血造成4死9傷，外界認為已達恐攻程度，不只受害者承受巨大創傷，就連新聞收視觀眾也難逃心理壓力及情緒困擾。外媒與專家建議下列做法：

限制過度接觸媒體，避免二次刺激

《衛報》報導，恐攻影音畫面就算不是親身經歷，也可能釀成心理負擔。反覆觀看甚至只觀看極具暴力性的內容，可能誘發聯想、恐慌或睡眠干擾，尤其對兒童與敏感族群影響更大。專家建議自我節制，避免長時間沉浸在恐怖新聞中。

保持日常生活節奏與基本自我照顧

英國心理健康基金會（Mental Health Foundation）建議，不安與恐懼情緒出現時，要盡量維持正常生活節奏，包括、睡眠規律、參與日常活動、健康飲食與適度運動，都有助於減少孤獨感與無力感。

聯絡身邊的人、分享情緒

面對衝擊性新聞，心理健康專家指「切勿把情緒悶在心裡」，積極與他人分享感受可以減輕內心負擔。社群支持、群組討論都能使人覺得不是獨自承受，有助於心理恢復。

尋求專業心理支援與表達情緒

美國司法部受害者辦公室手冊指出，恐攻後的心理反應多樣，包括恐懼、憤怒、麻木、焦慮與睡眠障礙等反應都很常見，不妨接受諮商、心理治療或尋求專業協助，都能更安全有效地處理這些情緒，不讓壓力累積。

社區參與及支持行動提升心理復原

研究與心理倡議團體也指出，積極參與社區活動或支持行動（例如追思活動、捐血、協助救助家屬），不只是在行動上能幫助他人，對自身也有正面的心理意義，能令人感覺自己有力量，而不會深陷恐懼。

