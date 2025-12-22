北捷砍人「要學中國地鐵安檢？」 前員警曝關鍵打臉：這就是他們目的

生活中心／朱祖儀報導

張文隨機砍人震驚社會。（圖／民眾提供）

27歲嫌犯張文19日在台北犯下隨機攻擊案，奪走3條無辜生命，還有11人受傷，為避免再次發生憾事，有人建議大眾交通運輸可以比照中國大陸做法，地鐵進站前先通過安檢。但退休警察、知名球評石明謹持反對意見，並稱若真的照做，「這就是他們想要達到的目的。」

張文隨機砍人震驚社會，不少人開始討論，是否應該像中國大陸地鐵一樣，大眾運輸工具進站前應該先實施安檢措施。但此議題掀起兩派討論，有人表示，「10月去重慶，街道也有駐點警察，也有警察在街道上巡邏，我覺得這很安全」，但多數人認為不妥，「如果真的開始搜包，87%重疊的人開始吵政府擾民。」

北捷是否裝安檢門掀起討論。（圖／翻攝畫面）

石明謹也在臉書發表看法，表示「果然有人開始在吹捧中國地鐵進出都有安檢，有事沒事搜你包包查身分證好棒棒了」，但他點出關鍵，「問題是這次案發地點都不在站內。」

石明謹還說，少數人的行為讓大眾感到恐懼，因此輕易改變自己的生活方式，「這就是他們想要達到的目的。」文章曝光後，不少人感到認同，至今已吸引將近7000人按讚。

