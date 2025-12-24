北捷研擬設「余家昶悼念地」 余家拒善款回捐市府

北捷M8出口附近，仍有不少人悼念當時英勇阻擋的余家昶。（圖／東森新聞）





北捷M8出口附近，仍有不少人悼念，當時英勇阻擋的余家昶，還有人發文表示，他時常在北市信義區的咖啡廳遇到他，余家昶話不多但親切有禮貌，店內人員也很捨不得他無辜喪命，另外，不少民眾捐款給余家人給予安慰，但余家人又把捐款再回捐到桃園市府，希望能把余家昶的溫暖精神持續流傳。

張文北捷隨機攻擊案，至今已經第六天，仍有不少民眾來到事發地，在便利貼寫下一字一句對余家昶的感謝，更希望這些心意都能讓，余家昶和余家人感到安慰。





拿著準備好的鮮花，小心翼翼的放在花牆邊，雙眼緊閉鞠躬示意，悼念的花束越來越多，全都是要對北捷勇者余家昶的真心感謝。

悼念民眾：「特別祝福寫一下，有一個事件的有個記憶，有個記憶啦，不會讓人家忘記這個事件的發生。」

為了讓余家昶的勇敢能夠好好的被紀念，內政部和桃園市府確定會讓他入祀忠烈祠，而北捷也正在研擬要在捷運站體內，設置專屬的悼念空間。除了獻花悼念，不少民眾和網友也在社群平台上，發文表示他們常在這遇到余家昶。

見義勇為的余大哥，平常在證券公司上班，但他也很常在平日下午到公司附近的咖啡廳，買杯咖啡坐在角落，處理公事或是閱讀書籍，一待就是一個下午，店內人員對他都不陌生。

咖啡廳店長:「大哥他來通常是下午來比較多，然後點餐的時候，來的時候會跟我們點頭，他看起來就是正義凜然。」

店長口中的余大哥親切和善，很捨不得他命喪張文刀下。

咖啡廳店長:「他又這麼熱心的，去幫大家做這樣的事，氣憤難免會有因為這個真的是不該發生的。」

不少人想感謝余家昶就出錢出力捐款給余家人，但余家人認為自家經濟許可，就再把善款回捐給桃園市府，幫助更多需要的人，也把余大哥的溫暖精神永遠流傳。

