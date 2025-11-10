北捷神秘巨型金庫門真相曝光！背後藏23年前慘痛教訓

台北捷運南京復興站內的一扇巨型金屬門，近日成為網路討論焦點。一名女子日前在社群平台Threads分享，與朋友經過該站時發現這扇外觀厚重、類似金庫門的神秘設施，引發眾人好奇。貼文曝光後，立即吸引大批台北市民留言解答，揭開這扇門背後的歷史故事。

根據網友說明，這扇看似金庫門的設施，實際上是捷運站內的防洪水密門。這項防洪設備的設置，源自於2001年納莉颱風帶來的慘痛教訓。當年9月，納莉颱風重創北台灣，豪雨導致台北捷運多處站體嚴重淹水，泥水大量灌入地下軌道，造成前所未有的災情。

2001年的納莉風災，對台北捷運系統造成毀滅性打擊。當時板南線等多條路線遭受洪水侵襲，站內設施嚴重受損，軌道完全淹沒在泥水之中。這場災難導致台北捷運全線停駛長達3個月，不僅造成巨額經濟損失，更嚴重影響大台北地區民眾的日常通勤。

災後痛定思痛，台北捷運公司全面檢討防洪措施，在各重要站點加裝水密門等防洪設備。這些水密門平時保持開啟狀態，不影響旅客通行。一旦遇到颱風豪雨警報，站務人員可立即關閉水密門，阻擋洪水入侵，保護站體設施與乘客安全。

今年9月颱風樺加沙襲台期間，台北捷運公司特別在官方臉書分享當年納莉風災的歷史照片。畫面中可見多處捷運站遭泥水淹沒，月台、軌道完全浸泡在混濁洪水中，災情之嚴重令人怵目驚心。捷運公司強調，將以過往經驗作為借鏡，持續強化颱風期間的營運安全管理。

如今，台北捷運的防洪水密門已成為重要的防災設施。除了南京復興站，其他易受淹水威脅的站點也都設有類似設備。這些看似笨重的金屬門，實際上是守護捷運系統的重要防線。每當颱風來襲，這些水密門便會發揮關鍵作用，避免歷史悲劇重演。

