北捷祭出「張文條款」！未來2類人「沒正當理由」不准搭

現年27歲的張文19日在捷運台北車站M7出口、中山站周遭進行施放煙霧彈，同時利用刀械隨機殺人。造成3位無辜民眾枉死。對此，台北捷運公司也火速祭出新規範，未來乘客若有「配戴防毒面具、武裝穿著」等情況，無正當理由者北捷將拒載。

北捷公司指出，為維護捷運系統安全、乘車秩序，並兼顧多數旅客權益，台北捷運公司增訂「旅客進站裝扮應行注意事項」。旅客若無正當理由佩戴防毒面具、過濾式呼吸器、頭盔、面罩、面具等裝扮，或穿著具恐攻、武裝態樣等，足以引發危安疑慮者，經站務人員勸導仍未改善，將依規定一律拒絕運送；本措施即日起實施，並已於公司網站正式公告。



北捷火速祭出「張文條款」！戴防毒面具、武裝穿著「沒正當理由」拒載

張文在北捷內部配戴防毒面具後，便施放煙霧彈。（圖／民視新聞資料照）此外，前述行為經站務人員勸導仍無法配合改善者，本公司得依《台北捷運系統旅客須知》第7點第2款規定拒絕運送，站、車人員並得視情節會同警察人員，強制或護送其離開車站、列車或大眾捷運系統區域；另無正當理由攜帶空氣呼吸器、防毒面具等情形，將通報警方並予以記錄。台北捷運公司尊重多元文化與個人裝扮意願，包括戲服、布偶裝、COSPLAY等，原則上仍比照一般旅客進站及乘車相關規範辦理，不另設限制。

