北捷祭「張文條款！」 戴防毒面具、武裝穿著 勸導不改可拒載

針對近期發生的「張文隨機攻擊案」造成多名旅客死傷，台北捷運公司為強化旅客安全，近日修訂相關規範。（圖／東森新聞）





針對近期發生的「張文隨機攻擊案」造成多名旅客死傷，台北捷運公司為強化旅客安全，近日修訂相關規範，被外界稱為「張文條款」。未來若民眾佩戴「防毒面具」或穿著具有「武裝樣態」、足以引發安全疑慮的裝扮，經勸導不聽者將一律拒載。



對於西門町等商圈常見的Cosplay（角色扮演）文化或萬聖節變裝活動，新規定是否會造成影響？北捷澄清，原則上尊重多元文化與個人裝扮意願，一般的戲服、布偶裝或變裝面具不受限制。然而，執法界線在於「是否造成恐慌」。

廣告 廣告



北捷指出，若民眾穿著復古軍裝搭配軍靴，且未引起他人恐慌，原則上予以放行；但若佩戴「防毒面具」、「過濾式呼吸器」，或者穿著全套擬真軍警戰術裝備、手持擬真槍械，即便聲稱是變裝，因具有高度武裝樣態，極易讓一般旅客誤認為恐攻或隨機攻擊者，將被嚴格禁止進站。



對此，民眾看法不一。有Coser受訪表示，許多道具武器均可拆卸收納，不一定要全面拒載；也有民眾認為，單憑戴防毒面具就認定有危險似有「標籤化」之嫌。不過，亦有民眾支持嚴格把關，建議扮演擬真軍警角色的玩家，應到活動現場再換裝，避免在通勤過程中引發不必要的誤會與恐慌。北捷強調，層層把關旨在降低潛在意外，保障大眾運輸安全。

更多東森新聞報導

台中跨年「最嚴安檢」 10違禁品「長傘、行李箱」都不行

警力加強守護驚喜收到「高中生卡片」：平安夜最暖禮物

獨家／警查獲「張文最重要iPad」！ 竟一插破密套件就斷開

