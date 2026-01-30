北捷禁止飲食卻賣便當？ 網神回：超市賣保險套，你會在裡面愛愛嗎

台北捷運站內禁止飲食，為何卻出現早餐和便當攤車？北捷小編親自回應了。（本刊資料照）

台北捷運禁止飲食的規定行之有年，時常有民眾因為誤觸規定而遭罰款。然而日前有網友好奇，為何捷運站內卻擺了早餐或便當之類的攤車，引發眾人熱烈討論，還釣出北捷小編來回答，還有人用超市賣保險套的情況妙答：「你會在超市裡愛愛嗎？」

臉書社團「路上觀察學院」有網友貼出照片，在北捷車站的管制區內停放了幾台販售早餐和便當的攤車，po文網友好奇發問：「捷運是不是不能飲食？站內怎麼會有這東西？？？」

其他網友則紛紛留言表示，「給出站趕上班的人可以買啊」「線外可以吃阿，有什麼問題嗎」「應該是有簽約吧，不然他也推不進來，可以賣，但是不能吃，出站吃」，有人分享說道，這些攤車的存在已經有一段時間了，很多大站都有，「中午晚上用餐時間會推到閘門外販賣大約125的便當」。

廣告 廣告

台北捷運站內禁止飲食，為何卻出現早餐和便當攤車？北捷小編親自回應了。（翻攝自臉書路上觀察學院）

還有網友用超市、機場的例子神回：「超市都有賣保險套，所以你會在超市裡愛愛嗎？」「飛機上有免稅菸可以買。 但是不能抽煙，一樣的道理」。

網友眾說紛紜 北捷小編親解答

這篇貼文甚至釣出北捷小編親自留言說明實際情況，小編表示，為了便利忙碌通勤的捷運族，北捷聯合商家推出捷運早午餐服務，方便捷運族們出站時順手買、帶著走，「在餐車非營業時間，會依個別車站空間條件，將餐車集中在不影響旅客動線的區域，等到營業時間一到，就會香噴噴地出現在閘門外囉」。

更多鏡週刊報導

電子發票中獎了？主持人收信誤踩詐騙陷阱！ 3分鐘幾萬元飛了

司機丟包台64路中間「學霸替代役慘死」 叫車平台Bolt打破沉默回應了

台中養雞場隱匿禽流感「亂埋病死雞」 盧秀燕宣布裁罰115萬！問題蛋品流向曝光了