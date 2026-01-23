北捷禁用行動電源 王婉諭批「先禁國家心態」：莫名其妙

王婉諭批評，北捷禁止乘客使用行動電源的心態很莫名其妙。資料照，李政龍攝



為維護公共運輸工具安全，北捷將宣導乘客在捷運範圍不要使用行動電源，更強調若因自燃起火等造成損失，將向乘客求償。對此，時代力量主席王婉諭認為這種「先禁國家」的心態，簡直莫名其妙，是標準的因噎廢食。

有鑑於行動電源起火事件時有所聞，台北捷運今天（1/23）表示，即日起將加強宣導，進入捷運範圍內旅客不可使用行動電源，且應妥善保管，若因保管或使用不慎造成火災等實質公共危險情事，將依法究辦，並求償營運與設備損失。

對此，王婉諭在Threads發文指出，無法理解北捷此舉的邏輯，怎麼會因為擔心爆炸就不准所有人使用？這不是標準的因噎廢食嗎，更何況捷運站內還有CHARGE SPOT（共享行動電源），「這種『先禁國家』的心態，真的是莫名其妙。」

