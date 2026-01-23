北捷禁用行動電源 起火將究辦

台北捷運公司23日公布行動電源使用新規範，旅客進入捷運範圍內勿使用行動電源，另於全線117個車站配置行動電源滅火緊急應變工具，供站務人員第一時間處置。（張珈瑄攝）

台北捷運23日公布新規範，呼籲旅客進入捷運範圍內請勿使用行動電源並應妥善保管，若因使用或保管不慎導致失火等公共危險情況，將依法究辦及求償。北捷表示，目前仍以宣導性質為主，如果同仁巡視過程發現旅客使用行動電源，會委婉勸導和制止。

16日晚間，北捷有旅客的行動電源冒煙，使得車上450名旅客須換乘，也引起恐慌；日本東京地鐵日比谷線在21日也傳出列車車廂內行動電源起火，導致全線暫停行駛，幸無人傷亡。

北捷安全衛生處長林榮輝表示，自民國113年迄今，北捷共發生5件行動電源自燃事件，3件發生於車廂上、2件在車站內，所幸危害沒有擴大。他呼籲，民眾重視自身及其他旅客和捷運系統的安全，若將行動電源放在包包或外套內，要避免硬幣、鑰匙接觸到行動電源金屬接點造成短路引發風險。

林榮輝說，目前國內外軌道業均未禁止攜帶行動電源，航空公司則有明確禁止飛航途中使用行動電源，為了公共安全，北捷正式公告宣導進入捷運系統勿使用行動電源充電，並應購買符合國家標準且通過檢驗的合格行動電源，如果行動電源有變形或異常發熱，也勿帶進捷運系統，若造成公共危險，將依法究責辦理及求償，求償內容包括設備、營運損失。

林榮輝指出，根據消防專業指導，鋰電池一旦發生熱失控，可將起火的行動電源完全浸泡於裝冷水水桶，快速降溫阻止復燃，北捷已於全線117個車站配置鐵桶、夾子、耐熱手套及瓶裝水，一旦有行動電源自燃、冒煙事件，即依消防單位建議緊急處置。

林榮輝也提及，北捷將會於閘門和月台電視、廣播等各載體，加強宣導新規範，目前尚未訂定出明確的使用規範、《大眾捷運法》也仍須修法，已向交通部、鐵道局反映，盼中央正視風險。