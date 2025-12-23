北捷稱監視器未故障「只是7台無法回溯」 前員警痛批：根本在講幹話

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

北市中山商圈於12月19日傍晚發生隨機攻擊，27歲嫌犯張文在台北車站M7出口、捷運中山站及誠品南西店丟擲煙霧彈、隨機砍殺民眾，最終於誠品南西店頂樓墜樓不治。不過，案發後卻傳出北捷多支監視器故障，沒有畫面，北捷董事長趙紹廉昨（22）日表示，當天沒有任何一台監視器故障，只有7台監視器主機因硬碟磁區受損，導致無法回溯。不過他的說法引來前員警、球評石明謹的質疑。

北捷董事長趙紹廉昨日表示，當天沒有任何一台監視器故障，只有7台監視器主機因硬碟磁區受損，導致無法回溯。（圖／網友＠asd891031授權）

27歲男子張文19日晚間先後在台北車站M7出口、捷運中山站及誠品南西店潮人群丟擲煙霧彈、砍殺民眾，最後在誠品南西店墜樓輕生，本案包含他本人身亡，造成4死11傷。然而，事後傳出北捷當天多台監視器失靈，以致沒有留存畫面。對此，北捷董事長趙紹廉昨（22）日回應，「當天並沒有任何一台監視器是故障的」，所有監視器都可以看到應該要拍到的地方。不過，B2層路徑上共有逾40台監視器，共用4台主機，每台主機操作8至12台監視器，因其中一台主機磁區有受損，造成7台監視器沒有辦法回溯，但現場看監視器畫面仍可以看到所有東西。

趙紹廉強調，雖然無法看到前幾分鐘或是半小時的影像，但是沿線仍有12台其他監視器可以回溯，因此北捷提供影像可以查到張文從M8出口樓梯下去後，一直到往北車方向沿線幾個畫面，僅靠沒有主機受損的監視器仍可以提供回溯。趙紹廉表示，除了7台監視器主機硬碟磁區受損無法回溯外，同一地區其他12台監視器主機皆未受影響，足以追溯嫌犯路徑。

前員警、球評石明謹對於趙紹廉的說法並不買單。（圖／翻攝石明謹臉書）

不過，前員警、球評石明謹對於趙紹廉的說法並不買單。石明謹指出，「幾百部監視器有一些故障我可以接受，這是無法避免的，但這根本在講幹話。不知道是不是跟警察學的，巡邏車妥善率100%，只是有幾部無法發動」，更在留言區寫道：「我沒有變胖只是重了十公斤」。

